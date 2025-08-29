Student inom naturgeografi och ekosystemvetenskap
Malmö kommun / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
2025-08-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252027 Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Malmö är en föregångare i klimat- och miljöarbetet, och hållbarhet genomsyrar hela vår organisation och stad. Med mod att testa nytt och hitta lösningar tillsammans med andra, driver vi omställningen framåt och visar vägen för andra städer i Sverige och Europa. Vi ställer om för Malmö och för planeten. Vill du vara med på vår resa och göra skillnad?
Vi söker en studentmedarbetare som är nyfiken på att söka nya kopplingar i den information som finns i Malmö stads kartor (mMap). Uppdraget består av att via kommunens GIS-kartlager undersöka om det går att identifiera potentiella industriella och urbana symbioser via den data och information som finns inlagd där.
Industriell och urban symbios är en del av den cirkulära ekonomin där ett företags restresurs kan bli ett annat företags råvara. Även energi, vatten och logistik är viktiga komponenter i symbioser.
Syftet med uppdraget är att undersöka om Malmö stad redan har data och information för att identifiera denna potential, och om det i förlängningen kan användas för att stödja utvecklingen av symbioser runtom i Malmö enligt cirkulära principer. Uppdraget innebär också att föreslå hur informationen ska sammanfogas i ett eller flera kartlager i mMap och om det är någon kompletterande data som behövs. Det ingår även tid för att läsa rapporter, kontakta experter och andra för bättre förståelse av vad industriell och urban symbios innebär.
Beskrivning av tillvägagångsätt, avgränsningar/osäkerheter, källor och analys ska sammanställas i rapportform och i GIS, samt presenteras kortfattat med stöd av PowerPoint eller liknande.
Som studentmedarbetare kommer du att ingå i arbetsgruppen för cirkulär ekonomi på enheten klimat och energi, miljöförvaltningen. Den arbetsgruppen är också en del av Resurshubben i Malmö (www.malmo.se/resurshubben) som stödjer företag att bli mer resurseffektiva, skapa cirkulära affärsmodeller och industriell symbios. Arbetet kommer att bedrivas i löpande dialog med arbetsgruppen, men det är viktigt att du är trygg med att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan. Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden. Du studerar på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet eller motsvarande, samt har goda kunskaper i GIS.
Det är meriterande om du har en viss förståelse eller intresse för cirkulär ekonomi och cirkulära resursflöden. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att utföra datasökningar, litteraturstudier samt sammanställa data och slutsatser i förklarande rapportform.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och nyfiken. Du kan jobba både enskilt och i team beroende på arbetsuppgift. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Om arbetsplatsen
Miljöstrategiska avdelningen på miljöförvaltningen driver och samordnar Malmö stads långsiktiga miljö- och klimatarbete. Avdelningen samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram och ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur. Vi driver på klimatomställningen och tillsammans arbetar vi för att Malmö ska bli en grönare stad som står rustad för ett förändrat klimat. Genom att bevaka miljöbalkens frågor i stadsutvecklingen förebygger vi hälso- och miljöproblem för människor, natur och samhälle. På avdelningen arbetar cirka 50 engagerade medarbetare inom fyra enheter: klimat och energi, miljö och natur, miljöövervakning och analys samt programenheten, som fokuserar på externfinansiering.
Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbetet med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar max 120 timmar under oktober 2025 till januari 2026.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster:1
Tillträde: Under oktober månad 2025Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Saco
Rasmus Fredriksson rasmus.fredriksson@malmo.se 0708-577124 Jobbnummer
9481622