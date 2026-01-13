Student inom kemi/fysik till Nalco AB i Luleå!
2026-01-13
Vi söker dig som studerar kemi, miljövetenskap, kemiteknik eller liknande naturvetenskaplig utbildning. Du bör ha ett intresse för vatten och vattenkemi, trivs med praktiskt arbete och är noggrann i dokumentation och rapportering.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten innebär i huvudsak arbete med provtagning, hantering och utskick av prover samt genomförande av olika vattenanalyser direkt på plats.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av Academic Work, men jobbar hos Nalco AB i Luleå. Nalco är på plats i Luleå måndag-onsdag första veckan varje månad. Då bör man vara tillgänglig för jobb.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
• Ta mätningar på vatten samt ta beslut på resultaten vid behov
• Analysera och arbeta med proven i labbmiljö
• Leverera service ute till slutkunden
• Dokumentera och skriva rapporter av arbetet
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande inom kemi/fysik eller annan relevant utbildning
• Har obehindrade kunskaper i svenska, i både tal som skrift
• Har intresse för kemi, labb och analys
• Har B-körkort och tillgång till bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Som världens ledande leverantör av vattenbehandling och processförbättringar samarbetar Nalco Water med kunder som söker innovativa lösningar för begränsade vatten- och resurstillgångar. Som en del av Ecolab passar de perfekt in i företagets vision om att vara världsledande inom vatten-, hygien- och energiteknik och -tjänster, avsedda att främjla och skydda våra viktigaste resurser. Vattenhantering är Nalco Waters passion. Eftersom varje verksamhet är unik jobbar Nalcos anställda utifrån den enskilda kundens mål och vattenbehov och utforskar sätt att få kundens system att prestera med ökad effektivitet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116677". Omfattning
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
