Student inom IT och ekonomi till Biblioteken i Malmö
2025-08-29
2025-08-29
Biblioteken i Malmö söker en studentmedarbetare för ett uppdrag som innebär att göra en övergripande utvärdering av vår gemensamma mediehantering.
Biblioteken i Malmö genomför en omfattande förändringsprocess i syfte att skapa en mer likvärdig och jämlik fördelning av biblioteksmedier till Malmöborna. Genom en gemensam mediehantering strävar biblioteken även efter att effektivisera användningen av personalresurser och mediebudget.
Förändringsprocessen har inkluderat en förflyttning från separata inköp av medier på de olika biblioteken till gemensamma inköp via inköpsgrupper. Centralt i processen har även varit en övergång till en gemensam flytande samling till skillnad från tidigare lokala samlingar på varje bibliotek. Logistiksystem IMMS (Intelligent Material Management System) har samtidigt införts för att hantera den flytande samlingen.
Denna process har pågått sedan 2021 och är nu i slutfasen, vilket kräver en fördjupad utvärdering av dess effekter och konsekvenser.
Syfte med uppdraget är att genomföra en undersökning inom organisationen för att utvärdera effekterna av den gemensamma mediehanteringen. Du kommer att analysera förändringar och utvecklingssteg inom organisationen, effekterna kopplade till processen gällande jämlik tillgång till medier samt bredd och djup i mediesamlingen.
Du planerar och genomför en kvantitativ och/eller kvalitativ undersökning som omfattar samtliga 14 bibliotek i Malmö. Insamling av data görs genom exempelvis enkäter, intervjuer och statistik. Insamlad data ska analyseras och sammanställas i en rapport. Resultaten kan komma att inkluderas i vidare interna utvärderingar och rapporter i relation till gemensam mediehantering.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Vi söker dig som studerar inom IT och ekonomi med inriktning digital transformation i verksamheter. Det är meriterande om du har läst ledarskap och offentlig organisation samt har erfarenhet av kvantitativ och/eller kvalitativ undersökning i verksamheterna. Önskvärt är att du har erfarenhet av att presentera information för enskilda individer och grupp.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, både i tal och skrift. Som person är du initiativtagande, strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Med fantasi och kunskap erbjuder Biblioteken i Malmö möjligheter som utjämnar skillnader inom vitt skilda områden så som läsning, berättande, demokratiskt deltagande, kulturengagemang och digital kompetens. Biblioteken i Malmö har drygt 180 medarbetare och cirka 4000 besökare om dagen. Vi är en del i det starka kulturutbudet i staden och är med och driver utvecklingen av den moderna folkbildningen i Sverige. Vi vill ge varje generation Malmöbor förutsättningarna att vara medskapande i framtidens biblioteksverksamhet.
Sektion Medier och system tillhör enhet Ledningskansliet (placerad på Stadsbiblioteket) i avdelningen Biblioteken i Malmö. Här arbetar en sektionschef och 15 bibliotekarier/biblioteksassistenter. Vår vision är: En stad - ett mediebestånd, ett kvalitativt och allsidigt utbud för varje malmöbo. Jämlikt, tillgängligt och hållbart.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar 120 timmar under 16 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: 1 oktober 2025
Antal platser: 1Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
