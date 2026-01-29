Student inom humaniora eller samhällsvetenskaplig utbildning till Digiteket
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
Digiteket söker en studentmedarbetare för ett uppdrag som innebär att undersöka kompetensbehov hos personal på Sveriges folkbibliotek. Digiteket är en plattform med fortbildning och inspiration inom följande ämnesområden:
• bibliotekens demokratiska uppdrag
• digital kompetens
• medie- och informationskunnighet (MIK)
• läsfrämjande och litteraturförmedling
• tillgänglig läsning och tillgängliga medier
• forskning
Innehållet består av kurser och artiklar som skapas av en redaktion i samarbete med bibliotekspersonal, regionala biblioteksutvecklare, myndigheter, forskare och andra relevanta aktörer. Webbplatsen ska ge Sveriges folkbibliotek likvärdig och hållbar tillgång till relevant kompetensutveckling som stärker personalens förmåga att uppfylla bibliotekslagens mål.
Syftet med uppdraget är att undersöka hur Digiteket lever upp till detta genom att inventera vilket innehåll som saknas i Digitekets utbud. Det vill säga vilka kompetensbehov har bibliotekspersonal på folkbibliotek som inte återspeglas på Digiteket?
Du kommer att planera och genomföra en kvalitativ och/eller kvantitativ undersökning med en tillhörande analys. Du kommer själv att få lägga upp hur du vill utföra undersökningen, exempelvis genom enkäter, statistik, kartläggning eller djupintervjuer. Du kommer under hela arbetets gång få stöd av Digitekets redaktion. Du redovisar undersökningen i form av en rapport, eller dylikt, som redogör för resultatet och utifrån en analys ge förslag på utvecklingsområden vad gäller Digitekets innehåll.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden motsvarar ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Vi ser gärna att du studerar inom humaniora eller samhällsvetenskaplig utbildning och det är meriterande om du är student inom biblioteks- och informationsvetenskap eller har kännedom inom dessa fält. Vi söker dig som är analytisk och har god förmåga att samla och bearbeta statistik och data från exempelvis intervjuer. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat med kompetensutveckling och/eller redaktionsarbete. Goda kunskaper i svenska är ett krav, både i tal och skrift. Som person är du initiativtagande, strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Digitekets redaktion består av fem redaktörer och en kommunikatör som arbetar på sektionen Nationella projekt inom Biblioteken i Malmö vid Malmö stads kulturförvaltning. Som studentmedarbetare kommer du att erbjudas en kontorsplats på redaktionens kontor vid Malmö stadsbibliotek.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 10 timmar under 8 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal platser: 1
Tillträde: 16 mars 2026
Ansök senast: 2026-02-15
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
