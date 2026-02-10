Student inom HR-området med intresse av ledarskap och medarbetarskap
Vi söker en studentmedarbetare till HR-enheten på Stadsbyggnadskontoret för att utvärdera vår pågående ledar- och medarbetarskapsutveckling. Under 2026 kommer Stadsbyggnadskontoret genomföra ett program för att främja en modig och nyfiken organisation med ökad kreativitet och motivation genom förbättrad arbetsmiljö, stärkta samarbeten och ökad tillit. Uppdraget för dig består av att genom intervjuer och enkäter delutvärdera de pågående insatserna, för att följa hur den upplevda arbetsmiljön påverkas.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar inom HR-området eller motsvarande, med inriktning sociologi eller psykologi. Det är meriterande om du har läst organisation, ledning och lärande eller motsvarande, samt om du har erfarenhet av att genomföra intervjuer och/eller genomföra projekt.
Som person är du nyfiken och analytisk. Du har ett flexibelt förhållningssätt och är tydlig i din kommunikation vilket skapar såväl förtroende som goda samarbeten.
Om arbetsplatsen
Vi är ett litet HR-team som består av tre HR-konsulter, en HR-administratör och en HR-chef. Inom teamet arbetar vi både strategiskt och operativt och stöttar i alla processer, så som rekrytering, samverkan, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsgivarvarumärke och frågor inom ledarskap och medarbetarskap, arbetsrätt samt jämställdhet och mångfald.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 10 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
