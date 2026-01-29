Student i kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande
2026-01-29
Ref: 20260172 Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som vill bidra till att stärka vår inkluderande kommunikation. Syftet med uppdraget är att skapa ett välgrundat underlag för hur vi kan utveckla vår inkluderande kommunikation framåt.
Uppdraget innebär att du:
• Undersöker och analyserar förvaltningens kommunikation, både den som produceras av kommunikationsenheten och den som publiceras av våra skolor i deras egna kanaler, exempelvis sociala medier.
• Genomför en benchmark med andra verksamheter som riktar sig till samma målgrupper för att identifiera goda exempel på inkluderande kommunikation.
• Sammanställer en rapport som beskriver nuläge, utvecklingsområden och rekommendationer för förvaltningens kommunikation.
• Presenterar resultatet för kommunikationsenheten och andra relevanta funktioner inom förvaltningen.
Vi erbjuder
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.
Som studentmedarbetare hos oss får du möjlighet att:
• arbeta nära kommunikatörer i en offentlig verksamhet
• bidra i ett viktigt utvecklingsområde kopplat till inkluderande kommunikation
• få handledning och stöd genom hela uppdragetKvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Vi söker dig som:
• Studerar kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning.
• Har ett intresse för eller erfarenhet av inkluderande kommunikation, tillgänglighet, representation och normkritik.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Akademisk eller praktisk erfarenhet av analysarbete, omvärldsbevakning eller tjänstedesign.
Som person är du analytisk, nyfiken, strukturerad och har lätt för att skapa överblick. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
Om arbetsplatsen
Kommunikationsenheten arbetar med strategisk och operativ kommunikation som stödjer förvaltningens uppdrag och våra målgrupper - elever, vårdnadshavare, skolor och samarbetspartners. Här arbetar kommunikatörer med olika specialistkompetenser nära verksamheten.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under perioden mars-maj 2026.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Mars 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Malmö stad
Avdelningschef
