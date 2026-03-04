Student för sommarjobb och timextra till färgbutik i Hässleholm
Happy Homes Hässleholm AB / Butikssäljarjobb / Hässleholm Visa alla butikssäljarjobb i Hässleholm
2026-03-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Happy Homes Hässleholm AB i Hässleholm
Happy Homes är en färgbutik med Hässleholms bredaste utbud inom färg, tapet, golv, konstnärsmaterial och heminredning.
I vår butik möter vi kunden med högsta service och guidar professionella och konsumentkunder bland både kvalitets- och hållbarhetsmässigt de bästa produkterna på marknaden. Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig extra välkomna hos oss, känna att det är enkelt att handla, känna sig inspirerade och kunna lita på oss.
För våra professionella kunder i Hässleholms-området säljer vi färg, spackel, tapeter, verktyg och tillbehör inom måleri, byggföretag och fastighetsförvaltning.
Butiken är öppen måndag-fredag 06.30-18.00 och lördag 09-13.00. Vi är fyra butikssäljare i butiken.
Vi söker nu en skolstudent som är minst 18 år för att kunna jobba i sommar juni-aug samt extra under skollov. Vi ser helst att du idag studerar på Högskola eller avser att börja studera till hösten.
Meriterande är erfarenhet från handel eller serviceföretag.
Happy Homes Hässleholm AB ägs av familjeföretaget Famaron AB som även driver butiker i Borås, Jönköping, Karlskoga och Vaggeryd.
För att lyckas i rollen som butikssäljare hos behöver du brinna för försäljning lika mycket som vi gör och har en väldigt hög servicekänsla. Du tycker om att arbeta i team och att uppnå resultat genom samarbete. Du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är nyfiken på kunden och delar med dig av dina kunskaper och idéer.
Vi välkomnar alla och värdesätter mångfald; våra medarbetare är alla unika och vi behandlar var och en som individer. Vi är engagerade, ger allt på jobbet och värdesätter att ha balans i livet. Vi har ett kompetensprogram och kommer före och under arbetsperioderna att erbjuda digitala och fysiska utbildningar för att kunna erbjuda vår kunder en hög servicegrad.
Vi ser gärna att du är student vid högskola på ett flerårigt program så att det finns möjlighet att kunna arbeta hos oss även under kommande sommar, helger och lov. Eller att du skall börja studera nu till hösten.
Vi kommer göra urval och påbörja intervjuer löpande så gärna ansökan så snart det går.
För information om Famaron-gruppen se www.famaron.se
För information om Happy Homes se www.happyhomes.se/hassleholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Mail med CV och personligt
E-post: pigge.hansson@happyhomes.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Student Happy Homes Hässleholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Happy Homes Hässleholm AB
(org.nr 559066-2226)
Kristianstadsvägen 2 (visa karta
)
281 33 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butikschef
Pigge Hansson pigge.hansson@happyhomes.se Jobbnummer
9778174