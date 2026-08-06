Student 2026? Vi lär dig allt - starta din säljkarriär

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iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-08-06


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Vill du arbeta i ett team där utveckling, gemenskap och obegränsade möjligheter att påverka din lön står i centrum? Då kan iSales vara rätt plats för dig. Vi söker nu fler innesäljare till vårt moderna kontor på Kungsholmen i Stockholm.
Din vardag hos oss:
Du får en tydlig onboarding med en följande utbildning kring våra samarbetspartners, säljteknik och system. Från dag ett har du stöd från erfarna ledare och kollegor som hjälper dig att komma in i rollen. Här arbetar vi nära varandra och värdesätter en positiv arbetsmiljö med högt i tak. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom försäljning, för oss är rätt inställning viktigare än ett långt CV.
Vi söker dig som:

Är kommunikativ och trivs med att prata med människor

Har en positiv och engagerad inställning

Vill utvecklas inom försäljning

Är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete

Bosatt i Stockholm

Talar svenska obehindrat

Kan arbeta heltid, måndag-fredag

Vad vi erbjuder dig:

Garantilön / höga provisioner utan lönetak

Ett ledarskap som är närvarande och investerar i din utveckling

Tydlig karriärväg med möjlighet att avancera till Team Leader eller Sales Coach

Ett ambitiöst team där prestation, utveckling och gemenskap står i fokus

Tävlingar med attraktiva priser

Teambuilding, AW:s och företagsevent

Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen

Tjänstepension och sjukförsäkring

Om iSales:
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges största aktörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt.
Plats: Stockholm - Kungsholmen. Tunnelbana: Stadshagen, 3 min promenad från kontoret Arbetstider: Heltid. Måndag - Torsdag 09:30-18:00, Fredag 09:30-17:00 Start: Enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346610-2133637".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
10024325

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