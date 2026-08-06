Student 2026? Vi lär dig allt - starta din säljkarriär

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iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
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Vill du arbeta i ett team där utveckling, gemenskap och obegränsade möjligheter att påverka din lön står i centrum? Då kan iSales vara rätt plats för dig. Vi söker nu fler innesäljare till vårt moderna kontor på Kungsholmen i Stockholm.
Din vardag hos oss:
Du får en tydlig onboarding med en följande utbildning kring våra samarbetspartners, säljteknik och system. Från dag ett har du stöd från erfarna ledare och kollegor som hjälper dig att komma in i rollen. Här arbetar vi nära varandra och värdesätter en positiv arbetsmiljö med högt i tak. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom försäljning, för oss är rätt inställning viktigare än ett långt CV.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och trivs med att prata med människor
Har en positiv och engagerad inställning
Vill utvecklas inom försäljning
Är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete
Bosatt i Stockholm
Talar svenska obehindrat
Kan arbeta heltid, måndag-fredag
Vad vi erbjuder dig:
Garantilön / höga provisioner utan lönetak
Ett ledarskap som är närvarande och investerar i din utveckling
Tydlig karriärväg med möjlighet att avancera till Team Leader eller Sales Coach
Ett ambitiöst team där prestation, utveckling och gemenskap står i fokus
Tävlingar med attraktiva priser
Teambuilding, AW:s och företagsevent
Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen
Tjänstepension och sjukförsäkring
Om iSales:
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges största aktörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt.
Plats: Stockholm - Kungsholmen. Tunnelbana: Stadshagen, 3 min promenad från kontoret Arbetstider: Heltid. Måndag - Torsdag 09:30-18:00, Fredag 09:30-17:00 Start: Enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346610-2133637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
10024325