Strukturerad vikarie till dygnspass sökes till 30-årig kille i Mölnlycke!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härryda
2025-08-25
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en 30-årig kille som bor i egen lägenhet inne i Mölnlycke centrum. Nu söker jag dig som vill jobba extra som assistent hos mig! Pga min funktionsnedsättning, som heter Angelmans syndrom, behöver jag din hjälp med struktur och rutiner i min vardag. Jag har inget verbalt språk men förstår ändå det mesta! Jag behöver hjälp med allt i vardagen ex personlig hygien, måltider, hushållsarbete samt att hitta på olika aktiviteter. Jag är en aktiv kille och tycker om att hitta på roliga saker exempelvis promenera, fika eller att lyssna på musik.
Så här kan en dag med mig se ut:
Jag behöver hjälp med att komma i gång med saker och att komma ut. Jag behöver tydlig struktur så att jag vet vad som ska hända, annars kan jag lätt bli orolig. Matlagning, påklädning och hygien hjälper du mig med, dessutom följer du mig till och från min dagliga verksamhet.
Vem är du?
Det är bra om du är lugn och trygg som person och så är det förstås fördel om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och kanske även av lågaffektivt bemötande. Det är också väldigt positivt om du gillar musik! Du ska vara icke-rökare och bör ej vara allergisk mot pälsdjur. Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Extra vid behov. Arbetstiden på vardagar är alltså kl 15-09 och helger kl 09-09.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen att ansöka!
Annonsens ref.nr: 1120
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9474532