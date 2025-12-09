Strukturerad Produktdatasamordnare med fokus på kvalitet
2025-12-09
Om tjänsten
Som Produktdatasamordnare får du en central roll i att stödja projekten i såväl nyanskaffning som i viktmakthållande i frågor rörande teknisk information. Du bidrar samtidigt till att stärka vår administrativa förmåga inom Verksamhetsområde Marin. Du jobbar med teknisk administration och frågor kring materielöverlämning, såsom leveransprocesser och orderunderlag, till Försvarsmaktens system PRIO.
Rollen innebär ett stort ansvar för att hantera och sammanhålla frågor kopplade till logistiska stödsystem, samtidigt som du har frihet att hitta kreativa och hållbara lösningar inom materielredovisning
Du arbetar tillsammans med och stödjer bland andra ingenjörer med fokus på hållbara underhållslösningar och projektledare för att skapa varaktiga och stabila lösningar som möter behoven inom VerkO Marins olika projekt.
För rollen krävs kunskap om materielhantering och materielredovisning inom FMV och Försvarsmakten, då du kommer att hantera frågor kopplade till våra logistiska stödsystem (FMV PLM-system Teamcenter) och verka i flera av FMV:s och Försvarsmaktens informationssystem. Detta kräver utbildning och kunskap om system, processer, regelverk och metoder av ovanstående, som du kommer att få i samband med anställningen.
I rollen som Produktdatasamordnare kommer du bland annat att ha tillgång till ovan nämnda system och det ingår i uppgiften att leda leverantörer och konsulter rörande frågor kring system, regelverk och processer. Du kommer även göra mindre punktinsatser vid indatering i systemen.
Tjänsten är placerad i Karlskrona.
Om dig
Vi söker dig som är har akademisk utbildning med teknisk inriktning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av drift- och uppföljningssystem och erfarenhet av projektarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom Försvarsmakten. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av fartygs- och/eller ubåtssystem.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och initiativtagande, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp. Du är tydlig och har gott omdöme. Du är strukturerad och har en lösningsorienterad analysförmåga. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområde Marinmateriel ansvarar för nyanskaffning, modifiering och vidmakthållande av marina system som brukas av Försvarsmakten. Med professionella medarbetare genomför och utvecklar vi verksamheten tillsammans med övriga FMV samt i nära samarbete med Försvarsmakten och industrin. Marinområdet består av tre producerande avdelningar, Ytstridssystem, Undervattensstridssystem, och Amfibie-, stöd- och bassystem och har verksamhet i Stockholm, Karlskrona och Malmö.
Tjänsten är placerad på avdelningen Amfibie-, stöd- och bassystem som i dagsläget består av 70 engagerade medarbetare med stor kompetens.
Enheten Amfibie-, stöd- och bassystem i Karlskrona driver projekt kopplat till vidmakthållande av fartyg- och båtsystem till Marina Stöd, Bas , Amfibie och trängförband. Som exempel kan nämnas Trossbåtar, Skolfartyg, Trossö, Carlskrona, Stridsbåtar och Artemis. Som Produktdatasamordnare kommer du vara med och bidra till en historisk tillväxt inom marinen. Genom din roll kommer du vara en del i att påverka den materiel och de system som kommer användas inom marinen kommande decennier.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-01-08.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SECO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Camilla Wallentinsson på telefon 08-782 40 00. Kontakta Carina Berg +46703770747 vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
