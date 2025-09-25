Strukturerad näringslivssamordnare till Österåkers näringslivsenhet
2025-09-25
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Har du erfarenhet av arbete med näringslivsfrågor i kommunens organisation. Har du god kännedom om Österåkers kommun? Har du erfarenhet av arbete med kommunala sommarjobb? Är du analytisk och duktig på att skapa samarbeten i komplexa sammanhang i en politiskt styrd organisation? Brinner du för att göra skillnad i viktiga och aktuella samhällsfrågor?
Nu söker vi en analytisk, strukturerad och kommunikativ näringslivssamordnare till Österåkers näringslivsenhet! Arbetet ska bidra till effektivitet, kvalitet och hållbarhet för Österåkers näringsliv.
Tjänsten är placerad vid Näringslivsenheten på avdelning näringsliv och arbetsmarknad inom kommunstyrelsens förvaltning. Enhetens uppgift är att stödja lokala näringslivet och bidra till att antalet lokala arbetstillfällen ökar. Enheten har även extra fokus på samordning och dialog inom skärgårdsutveckling. Hos enheten finns även kommunens feriearbeten och nämndärenden inom vuxenutbildning.
Ditt nya jobb
Samarbeten och stöd till företag i Österåkers kommun, utveckla strukturer och samarbeten inom kommunens organisation och med kringliggande kommuner. Bistå med olika typer av underlag, både till politiska nämnder och internt.
Exempel på arbetsuppgifter
• Hantera inkommande frågor och ärenden från lokala näringslivet och internt
• Förvaltning och utveckling av kommunens modell för sommarjobb
• Leverera olika underlag framförallt i word, ppt och excel
• Sammanställa och analysera statistik för utvärdering, risk- och konsekvensanalys, översyn, rekommendation mm
• Samordna funktioner internt och externt, planera och leda möten
• Skriva fram ärenden till nämnd
• Skapa strukturer och rutiner
• Besvara remisser och ta fram underlag till svar på motioner, interpellationer och medborgarförslag
• Leda, planera och samordna mindre och större uppdrag
Profil
Viktiga aspekter i denna roll
• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av arbete med näringslivsfrågor i en kommun
• Erfarenhet av nämndärenden rörande vuxenutbildning
• Erfarenhet av arbete med kommunala sommarjobb. Både administration och utveckling.
• Mycket god förmåga att skapa struktur och samordning
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Mycket god förmåga att ta till sig och arbeta i digitala verktyg och god administrativ förmåga
• God förmåga till kvalitativ och kvantitativ analys. Förståelse för resultatens innebörd både i verksamhetens kontext och i en politiskt styrd organisation
Då kommunikation är centralt i tjänsten måste du ha mycket god förmåga att både skapa goda relationer och leda diskussioner. Det är av yttersta vikt att kunna växla mellan övergripande perspektiv och detaljnivå.
För att trivas i rollen behöver du ha god pedagogisk förmåga, ta initiativ och arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Du behöver vara lyhörd och trivas med att ha många bollar i luften samtidigt och ändå vara noggrann och kvalitetssäkra leveranser. Du måste kunna arbeta såväl självständigt som i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidare Tillträde
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
12 oktober 2025
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör
