Strukturerad gymnasielärare i svenska och engelska
2026-02-16
JENSEN gymnasium Eskilstuna ligger centralt i Eskilstuna på Rademachergatan 34 och Drottninggatan 4 med närhet till grönområden såsom Strömsholmen och Rothoffsparken. Skolan strävar efter att erbjuda en inspirerande lärmiljö där varje elev uppmuntras att nå sin fulla potential. Vi är ett härligt gäng lärare och skolledare som arbetar tillsammans.
Träning för verkligheten och bildning är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom bl. a caseövningar i olika ämnen. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, en tydlig hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar 100% JENSEN gymnasium Eskilstuna som arbetsplats vilket vi är mycket stolta över!
Som legitimerad lärare i svenska och engelska är du strukturerad i ditt sätt att utbilda och är en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort utvecklingsfokus. Du är ansvarstagande samtidigt som du uppskattar att arbeta teaminriktat.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start 6 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Catrin Lundberg på catrin.lundberg@jenseneducation.se
eller Läs mer här!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
