Strukturerad elektronikingenjör till stabilt bolag

Är du en strukturerad ingenjör med förståelse för instrument- och mätteknik? Bli en del av oss på Aros Circle - ett mindre och stabilt konsultbolag där ödmjukhet och förtroende är kärnan i vår verksamhet.
Ditt jobb på Aros Circle
Som elektronikingenjör hos oss kommer du att arbeta med att konstruera, programmera, testa och verifiera elektrotekniska system. Du kommer att behöva en gedigen förståelse för både hård- och mjukvara, och kunna hantera PCB-design, signalintegritetskontroll samt simulering av system med både analog och digital teknik.
Aros Circles företagsfilosofi präglas av ödmjukhet och ett långsiktigt perspektiv, vilket troligen förklarar våra långa, fleråriga uppdrag. Vi har funnits sedan år 2000 och har alltid varit ett stabilt och lönsamt företag.
• I den här rollen är det viktigt att du uppfyller de säkerhetskrav som gäller för tjänsten. Detta inkluderar en säkerhetsprövning för att säkerställa att alla säkerhetsbestämmelser följs.
Är det här du?
Vi ser helst att du har en utbildning som högskoleingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elektronik. Du har en grundläggande förståelse för instrument- och mätteknik. Erfarenhet av att arbeta med PCB, kablage och kabelstammar är viktigt, liksom kunskap i analog och digital simulering. Du har också god erfarenhet av att jobba i en projektdriven verksamhet.
För att trivas i den här rollen ser vi gärna att du har öga för detaljer och är noggrann. Du behöver även vara strukturerad samt nyfiken på att ständigt lära dig nya saker. Du kan fatta egna beslut och ta ansvar för dina leveranser. Ditt sätt att samarbeta och kommunicera på ett öppet sätt med ditt team värderas högt. Dessutom är det viktigt att du kan hantera stressiga situationer med lugn och effektivitet.
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Aros Circle. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Aros Circle och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
