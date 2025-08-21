Strukturerad administratör med öga för detaljer till RZ HB Mekaniska AB!
Temp-Team Sverige AB / Administratörsjobb / Härryda Visa alla administratörsjobb i Härryda
2025-08-21
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Temp-Team Sverige AB i Härryda
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i en tillverkande industri där struktur, noggrannhet och systemvana står i fokus? Är du van vid att arbeta självständigt och trivs nära produktion och teknik? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu en administratör till RZ HB Mekaniska AB i Mölnlycke med fokus på inköp, lagerhantering och artikelvård. Tjänsten är bred och varierad med goda möjligheter till utveckling inom administration, inköp eller systemansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Inköp och leveransbevakning
Lagerhantering och inventering
Artikelvård och uppdatering i affärssystemet Monitor G5
Kontakt med leverantörer
Administrativt stöd till produktion och planering
Har du profilen vi söker?
Minst 2-3 års erfarenhet av liknande administrativt arbete
Erfarenhet av Monitor G5 är ett krav
God datorvana och förmåga att hantera stora datamängder
Du har gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller teknisk inriktning
Du är strukturerad, noggrann, självgående och har lätt för att samarbeta
Det är meriterande om du även har erfarenhet från tillverkande industri, inköpsarbete och kunskap om logistikflöden.
Vad gör rollen attraktiv?
Du kommer till ett mindre företag med cirka 30 medarbetare där beslutsvägarna är korta och du arbetar nära både teknik och produktion. Tjänsten erbjuder mycket eget ansvar och varierade arbetsuppgifter i en verksamhet som präglas av god struktur och framåtanda.
Bra att veta!
Du kommer i utgångsläget att bli anställd som konsult via oss på Temp-Team. Vi erbjuder kollektivavtalsenliga villkor enligt Teknikavtalet IF Metall, friskvårdsbidrag och en engagerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
Efter 6 månader finns möjlighet att gå över i en anställning direkt hos RZ HB Mekaniska AB.
Placering: Åvägen 1, 435 44 Mölnlycke
Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00 (viss flexibilitet), ej hemarbete
Omfattning: Heltid
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök redan idag!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Elnaz Memarian på elm@temp-team.se
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420) Arbetsplats
RZ HB Mekaniska Verkstad AB Kontakt
Elnaz Memarian elm@temp-team.se Jobbnummer
9469176