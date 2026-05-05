Strömslundsskolan söker lärare åk 4-6, med möjlighet till förstelärarskap
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-05-05
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Strömslundsskolan ligger på västra sidan om älven i Trollhättan och har elever från förskoleklass till år 9. Här möts du av en trygg och välfungerande skola med goda studieresultat, hög andel legitimerade lärare och ett starkt kollegialt lärande. Vi har en stabil organisation och en god arbetsmiljö där utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu legitimerad lärare till mellanstadiet (åk 4-6), med behörig i samtliga kärnämnen i kombination med NO ämnena och som vill ta en aktiv roll i skolans fortsatta utveckling.
Du ingår i ett arbetslag där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt mentorskap. Utöver ditt undervisningsuppdrag förväntas du bidra med din erfarenhet i det kollegiala lärandet och i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingsfrågor, bidra till att stärka undervisningens kvalitet och ta ett utökat ansvar i verksamheten. För rätt person finns mycket möjligheter till en ledande roll, med ett eventuellt försteläraruppdrag inom tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare för undervisning i årskurs 4-6 i kärnämnen och NO. har flerårig erfarenhet av undervisning och god förmåga att skapa studiero och struktur har erfarenhet av, eller starkt intresse för, pedagogiskt utvecklingsarbete vill ta ansvar och bidra till skolans långsiktiga utveckling
Du är en trygg, tydlig och relationsskapande ledare i klassrummet med ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar systematiskt och målinriktat, och har god förmåga att analysera och utveckla din undervisning utifrån resultat och behov.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du bidrar aktivt till kollegialt lärande och ser samarbete som en självklar del i att nå framgång.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga att vara en positiv kraft i arbetslaget.
Anställningsinformation
Intervjuer och rekrytering sker löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med din ansökan.
Skicka med lärarlegitimation i din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Nathalie Augustsson 0520-496369 Jobbnummer
9890755