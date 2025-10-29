Stridsledningsofficer på 315. Säkerhetspluton till F 16
2025-10-29
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Om enheten
13. Säkerhetsbataljon är ett operativt försvarsmaktsgemensamt krigsförband med hög materiell och personell tillgänglighet som ska kunna verka i hela konfliktskalan. Bataljonens huvuduppgift är att upptäcka, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet i form av främmande underrättelseinhämtning, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion som riktas mot Försvarsmaktens prioriterade skyddsvärden.
Bataljonen verkar preventivt genom säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddshöjande åtgärder. Vår vision är att 13. Säkerhetsbataljon bryter motståndarens förnekelsebarhet, och skapar förutsättningar för hela Försvarsmakten att möta varje hot och klara varje utmaning. Vill du vara med och bidra till att öka säkerheten på 13. Säkerhetsbataljon genom att arbeta med säkerhetsskyddshöjande åtgärder? Nu söker vi Stridsledningsofficer till 315. Säkerhetspluton.
315. Säkerhetspluton är en del av 13. Säkerhetbataljon och utgår från F 16 i Uppsala. Plutonen löser varierade uppgifter inom ramen för militär säkerhetstjänst med fokus på inhämtning genom truppspaning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stridsledare ingår du i plutonsledningen tillsammans med yrkesofficerare och soldater. Ditt huvudansvar är att leda plutonens förmågehöjande utbildningar mellan insatsperioder, samt att ingå i tillfälligt sammansatta ledningslag under säkerhetsoperationer. Där ansvarar stridsledningsbefälet för samordning av inhämtande resurser och verkställer högre chefs order.
Stridsledaren är genomgående bryggan mellan patruller och högre chef. Du behöver en förståelse för såväl metoderna på patrullnivå som för hur säkerhetsoperationer leds och juridiska mandat för att självständigt kunna fatta beslut i pågående operationer.
Arbetet innefattar periodvis mycket tid hemifrån, även under kvällar, helger och högtider.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Kvalifikationer
• Godkänd yrkesofficersutbildning
Dina personliga egenskaper
En befattning hos oss ställer krav på eget initiativtagande, noggrannhet och flexibilitet. Arbetet genomförs ofta med andra enheter vilket förutsätter god samarbetsförmåga och social kompetens. Arbetstempot är periodvis högt och ibland i påfrestande miljöer vilket förutsätter stresstålighet och uthållighet. Vi söker dessutom någon som är nyfiken på att förstå hur saker hänger ihop och som kan fungera som drivkraft i att fortsätta förfina plutonens uppgiftslösande. Vi ser att du som sökande är en trygg och prestigelös individ som kan agera när det krävs. Du trivs bra med att arbeta i en föränderlig miljö där tempot kan gå från lugnt till mycket högt. Vi ser också att du är lyhörd och lojal och inte räds att ta dig an nya utmaningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tjänstgjort på säk-/span-/eller jägarförband
• Militärpolistjänst
• Juridisk kompetens
• Funktionsutbildad inom säkerhets- eller underrättelsetjänst
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skift
• Utbildning i kryptosystem och sambandsmedel
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Kandidater kallas löpande till intervju.
Upplysningar om befattningen:
E-postadress: F16-315sakplut@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
