Strategiska inköpare inom indirekta varor och tjänster
2026-02-26
Vill du arbeta med upphandlingar som stödjer en myndighet i totalförsvaret? Hos FMV får du möjlighet att bidra med din upphandlingskompetens inom området indirekta varor och tjänster. Du blir en del av en växande inköpsorganisation med höga ambitioner och ett tydligt uppdrag: att vara Sveriges ledande myndighet inom upphandling och strategiskt inköp. Du bidrar inte bara till goda affärer - du bidrar till Sveriges säkerhet.
Om tjänsten
Vi söker strategiska inköpare till avdelningen Gemensamt och Ledningssystem. Avdelningen Gemensamt och Ledningssystem arbetar i huvudsak med att hantera allt från avancerade tekniska system till nödvändiga stödtjänster.
Tjänsten som strategisk inköpare tillhör specifikt enheterna som hanterar upphandlingar av konsulttjänster, IT-lösningar, entreprenader, fastighetsskötsel, transporter och övriga indirekta varor och tjänster som krävs för att FMV och Försvarsmakten samt andra myndigheter ska fungera i vardagen.
I din roll som strategisk inköpare kommer du driva upphandlingar samt forma affärsupplägg och upphandlingsstrategier. Du kommer ansvara för avtal och avtalsförvaltning inom givna områden tillsammans med övriga i ditt team, samt säkerställa att affärerna håller hög kvalitet ur ett ekonomiskt, juridiskt och strategiskt perspektiv. Upphandlingsarbetet bedrivs ofta i projektform tillsammans med projektledare, tekniska specialister och andra experter.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor kan förekomma i tjänsten.
Är du intresserad av att arbeta inom andra områden som IT, marin och flyg, alternativt vapen, fordon eller logistiska lösningar så kommer annonser riktade mot dessa områden annonseras om några veckor och vi hänvisar dig istället till dessa annonser. Är det så att du vill arbeta mot områden som ledningssystem, sensorer, strömförsörjning, informationssäkerhet, transmission, mark och nät hänvisar vi dig till en parallell annons vi har ute för det området: (HÄR)
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning på ekonomi, logistik, juridik, teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig, exempelvis om du har en YH-utbildning med inriktning inköp/offentlig upphandling. Du har några års aktuell och relevant erfarenhet av inköp eller upphandling inom offentlig sektor, och därmed kunskaper inom upphandlingsregelverk LOU och/eller LUFS. Utöver detta har du goda kunskaper i att kommunicera på både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av avtalsförhandling eller controlling. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av kategoristyrning samt om du har erfarenhet av inköpsrelaterade arbetsuppgifter inom andra branscher men det är inget krav för tjänsten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som samarbetar väl och bidrar till gemensamma resultat, är strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och driva arbete framåt. Du är uthållig och tar ansvar, både självständigt och tillsammans med andra. Utöver detta har du en god analytisk förmåga och trivs med komplexa frågeställningar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
