Strategisk verksamhetsutvecklare, leverantörskontroller till Region Skåne
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du kombinera strategisk styrning med verksamhetsnära förbättringar? I denna roll verkar du för ett sammanhållet och långsiktigt arbetssätt för kvalitet och regelefterlevnad som gör skillnad i vardagen.
Vi välkomnar nu en strategisk verksamhetsutvecklare inom området leverantörskontroller - en nyckelroll i att både höja kvaliteten i leverantörsleden och stärka Region Skånes styrning och kontroll. Rollen har ett regionövergripande strategiskt fokus och innebär ett strukturellt övergripande ansvar. Uppdraget bidrar till att skydda offentliga medel, förebygga oegentligheter och samtidigt skapa förutsättningar för den goda affären. Detta genom att utveckla robusta, effektiva och likvärdiga arbetssätt över tid.
Tjänsten är ny och är placerad vid Koncernstab inköp och ekonomistyrning (KSIEK), som är en del av Koncernkontoret inom Region Skåne. Du kommer att, utifrån regionens behov och möjligheter som du själv identifierar, kunna påverka uppdragets uppbyggnad och utformning.
KSIEK består av en inköpsfunktion och en ekonomifunktion. Inköpsfunktionen är en strategisk resurs åt regionstyrelsen och ansvarar för regionens upphandlingar exklusive fastighetsrelaterade entreprenader och kollektivtrafik. Här genomförs offentliga upphandlingar för sammanlagt cirka nio miljarder kronor per år. Ekonomifunktionen har sitt huvudsakliga uppdrag i att driva och utveckla en effektiv styrning med fokus på ekonomi och kvalitet samt skapa förutsättningar för att säkra och utveckla en flerdimensionell ekonomistyrning utifrån ett processinriktat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Arbetet med leverantörsgranskning bedrivs idag inom flera verksamheter i Region Skåne. Vi gör nu en viktig satsning på att fokusera, förstärka och vidareutveckla detta område för att säkerställa ändamålsenliga, effektiva och lärande arbetssätt.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du strategiskt och strukturellt för att leda och utveckla regionens arbete med leverantörskontroller utifrån ett brett och övergripande fokus. Perspektiven kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringar väger tungt. På sikt får rollen även ett rådgivande anslag, där du genom din expertis kan bistå i utredningar och vid handläggning av enskilda ärenden och frågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar att:
• Leda och utveckla regionens arbete med leverantörskontroller på strategisk, taktisk och operativ nivå.
• Identifiera behov, initiera och driva utvecklingsinsatser som höjer kvaliteten och underlättar det dagliga operativa arbetet.
• Driva analysarbete och omvärldsbevakning inom området.
• Samverka tvärfunktionellt inom hela Region Skåne.
• Utveckla och upprätthålla samverkan med externa aktörer och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå.
• Vara rådgivande i operativt utredningsarbete och i ärenden kopplade till leverantörskontroller och avvikelser.
Rollen och uppdraget har en stor påverkan på Region Skånes arbete inom flera områden. Arbetet kommer att kräva omfattande samverkan, såväl internt som externt, i gränsytor där kvalitetssäkring, leverantörsrisker och oegentligheter möts. Eftersom tjänsten är ny kan bland annat inriktning och innehåll komma att utvecklas över tid utifrån regionens behov och den utvecklingsriktning du själv identifierar. Här finns därför stort handlingsutrymme och god möjlighet att forma uppdraget utifrån behov.
Utifrån dina önskemål finns möjlighet att utgå antingen från vårt kontor vid Dockplatsen i Malmö eller Rådhuset i Kristianstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot ekonomi eller juridik. Även bredare samhällsvetenskapliga utbildningar kan vara relevanta, såsom statsvetenskap, kriminologi eller nationalekonomi.
• Flerårig arbetslivserfarenhet av exempelvis ekonomiskt eller juridiskt utredningsarbete, verksamhetsutveckling, analys och/eller ledning och styrning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av offentlig sektor och god förståelse för dess processer och regelverk.
• Erfarenhet av utredningsarbete inom brottsbekämpande verksamhet eller närliggande områden.
• Erfarenhet av förändringsledning, projektledning eller arbete i komplexa utvecklingsmiljöer.
• Ett etablerat kontaktnät inom fältet eller inom Region Skåne.
Du motiveras av att bygga upp, utveckla och strukturera ett område i snabb förändring och tar eget ansvar för att skapa resultat. Du trivs i roller där du driver utveckling och etablerar nya arbetssätt, och du navigerar väl i stora organisationer och komplexa sammanhang. Samarbete är naturligt för dig och du bygger tillit internt och externt. Du är skicklig på att förankra beslut och riktning hos rätt personer för att skapa framdrift.
Som person är du drivande och nytänkande, med förmåga att omsätta möjligheter i praktiskt genomförande. Rollen kräver mod, integritet och gott omdöme och du kan fatta välgrundade beslut och stå för dem. Du är bekväm med att hantera frågor som ibland är känsliga eller sker under tidspress. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid kombinationen av erfarenhet och personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval och hanterar ansökningar allt eftersom de kommer in, så skicka gärna din ansökan så snart du kan!
Observera att denna annons är publicerad under flera orter eller yrkeskategorier, du kommer därmed att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313795".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne, Koncernkontoret
Björn Moberg, Rekryterare Bjorn.moberg@skane.se 046-275 26 34
9809258