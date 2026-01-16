Strategisk verksamhetsutvecklare/controller till IFO, Strängnäs kommun
2026-01-16
Just nu händer något spännande inom socialtjänsten i Strängnäs! Vi står mitt i en kulturresa - där tillit, lärande och framtidstro är våra ledord. Vi utvecklar arbetssätt, ledarskap och samarbete i takt med den nya socialtjänstlagens intentioner: mer förebyggande arbete, stärkt delaktighet och fokus på barnets och familjens egna resurser.
Hos oss får du vara med och forma framtidens socialtjänst - en socialtjänst som möter människor med värme, nyfikenhet och mod. Individ- och familjeomsorgen står inför en viktig omställning och vi stärker nu organisationen ytterligare med en ny strategisk funktion.
Vi söker en strategisk och utvecklingsorienterad verksamhetsutvecklare/controller med tydligt fokus på uppföljning, analys, kvalitet och verksamhetsnära utveckling - en funktion som ska skapa struktur, se mönster och bidra till att socialtjänsten utvecklas på ett hållbart, jämlikt och tillgängligt sätt.
Detta är en helt ny roll med stor möjlighet att påverka och utveckla uppdraget. Du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa struktur, följa upp och analysera verksamheten allt för att bidra till en socialtjänst som är hållbar, jämlik och tillgänglig. Rollen ska fungera som länken mellan verksamhet, uppföljning och styrning.
Dina huvuduppdrag är:
* Driva utvecklingen av individbaserad och systematisk uppföljning.
* Säkerställa att statistik och analys håller hög kvalitet och ger värdefulla insikter.
* Upptäcka mönster och trender som hjälper oss att arbeta mer förebyggande och rättssäkert.
* Skapa förutsättningar för ett arbetssätt som är evidensbaserat, jämliktoch tillgängligt för alla.
* Bidra till utvecklingen av metoder som gör hemmaplansvården både effektiv och hållbar.
I den här rollen blir du en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet. Du arbetar med att fördjupa den individbaserade och systematiska uppföljningen och ser till att statistik och analys håller hög kvalitet och är jämförbar. Genom att analysera resultat, insatser och effekter över tid skapar du värdefulla insikter som hjälper oss att fatta kloka beslut. Du identifierar trender och risker med fokus på tidiga och förebyggande insatser och tar fram beslutsunderlag som gör skillnad för både ledningsgrupp och nämnd.
En viktig del av uppdraget är att bidra till uppföljning utifrån jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet. Du är med och utvecklar arbetssätt som gör socialtjänsten mer tillgänglig och minskar behovet av sena insatser. Kort sagt - du hjälper oss att skapa en socialtjänst som är hållbar, rättssäker och framtidsorienterad.
Du arbetar nära verksamhetschef, ledningsgrupp, befintlig verksamhetsutvecklare, den övergripande ekonomifunktionen och andra relevanta stödfunktioner. Rollen är direkt underställd verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom, ett för rollen relevant område, tex statsvetenskap, samhällsvetenskap, socionom, offentlig förvaltning, ekonomi eller motsvarande.
* Flerårig erfarenhet av arbete som innefattar uppföljning, analys, statistik och kvalitetsutveckling.
* Erfarenhet av arbete inom IFO och/eller god kunskap om dess uppdrag och regelverk.
* God kunskap om ny socialtjänstlag och nationella rekommendationer om individuell systematisk uppföljning inom socialtjänst.
* Mycket god vana av att använda IT-verktyg som stöd i arbetet, tex Officepaketet odyl.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att översätta statistik till verksamhetsnytta.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du har en skarp analytisk blick som gör att du ser samband och drar välgrundade slutsatser. Samarbete är något du värdesätter du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och bygger goda relationer både internt och externt. Du arbetar systematiskt och strukturerat med stor förståelse för socialtjänstens uppdrag. Noggrannhet och kvalitet är en självklar del av ditt arbetssätt.
Med ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt tar du dig an utmaningar och hittar vägar framåt. Du har förmågan att agera proaktivt, identifiera risker och upptäcka möjligheter i ett tidigt skede. Din trygghet och ditt fokus på kvalitet gör dig till en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet.
Låter detta som ett spännande uppdrag? Är du redo för en ny utmaning? Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/ifo Arbetsplats
Strängnäs kommun, Individ och Familjeomsorg Kontakt
tf Verksamhetschef IFO
Sven-Erik Hjortgren sven-erik.hjortgren@strangnas.se Jobbnummer
9688192