Strategisk utvecklare inom energi & klimat
2026-03-17
Din nya arbetsplats
På Sundsvall Energi drivs vi av målet att våra verksamheter - fjärrvärme, fjärrkyla, återvinning och elhandel ska vara fördelaktiga både för människor och miljö, samtidigt som de bidrar till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Som det lokala alternativet på energimarknaden präglas vi av mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer.
Vår huvudsakliga produktion av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, medan vi vid Blåberget hanterar avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB, och vi är cirka 126 medarbetare med en omsättning på omkring 700 miljoner kronor. Genom hela vår verksamhet arbetar vi för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Vi befinner sig i en spännande utvecklingsfas. I takt med ökade krav på effektiva och klimatanpassade lösningar behöver vi stärka organisationen med mer spetskompetens och söker nu en strategisk utvecklare inom energi & klimat. Rollen kommer att arbeta med inriktning och strategier för hur vi ska möta framtidens energi- och klimatfrågor samt de krav som följer av den pågående omställningen.
Hos oss får du en nyckelroll i energiomställningen, med möjlighet att påverka på riktigt. Vi är ett bolag där hållbarhet, leveranssäkerhet och kundvärde står i centrum, med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan verksamhet, kollegor och kunder. Här gör ledarskap och kompetens konkret skillnad varje dag.
Så här bidrar du i rollen
Som strategisk utvecklare inom energi & klimat hos Sundsvall Energi har du ett övergripande ansvar för att driva, utveckla och följa upp bolagets energi- och klimatarbete. I tjänsten säkerställer du att arbetet ligger i linje med Sundsvall Energis mål, hållbarhetsstrategi och gällande lagkrav.
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i nära samarbete med ledning och verksamhet. Du fungerar som ett strategiskt stöd och rådgivare till VD, ledningsgruppen och organisationen i energi- och klimatrelaterade frågor.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Strategi och utveckling
- Bidra till att utveckla, implementera och följa upp bolagets energi- och klimatstrategi.
- Följa omvärldsutvecklingen inom energi, klimat och hållbarhet.
- Ta fram beslutsunderlag, analyser och uppföljningar till ledning och styrelse.
- Arbeta med energidata, nyckeltal och identifiera förbättrings- och effektiviseringsåtgärder.
Projekt och investeringar
- Initiera och vid behov leda projekt inom energi, miljö och hållbar utveckling.
- Säkerställa att miljö- och hållbarhetsperspektiv integreras i investeringar och utvecklingsprojekt.
- Medverka i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och tillståndsprocesser.
- Stödja verksamhet med beräkningar och underlag.
- Företräda bolaget i dialog med berörda myndigheter.
Din kompetens och erfarenhet
- Vi ser gärna att du har akademisk examen som civilingenjör, energiingenjör, miljövetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom industri, energi, klimat- eller hållbarhetsområdet.
- Erfarenhet av relevanta beräknings- och rapporteringssystem.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av liknande roll inom energibranschen, industrin eller konsultbranschen sedan tidigare.
- Erfarenhet av myndighetsdialog, tillståndsfrågor och relevant lagstiftning.
- Erfarenhet av energi- och klimatberäkningar, rapportering samt projektbeställningar.
- Erfarenhet av omvärldsbevakning och analys av utvecklingen inom energi och klimat området.
- Erfarenhet av att ta fram och driva strategiska utredningar, konsekvensanalyser och beslutsunderlag.
- Utbildning/certifiering inom miljöledningssystem, klimatberäkningar eller energioptimering.
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och ett strategiskt förhållningssätt. Du är självgående, strukturerad och trivs med att ta ansvar för att föra arbetet framåt på ett proaktivt sätt. Du är en trygg och lyhörd kommunikatör som kan omsätta komplexa frågeställningar till tydliga och användbara budskap, både muntligt och skriftligt. I dialogen med myndigheter och andra samarbetspartners agerar du professionellt, stabilt och med gott omdöme.
Vidare har du en stark förmåga att bygga relationer och skapa tillit i de sammanhang du verkar. Din samarbetsorienterade natur gör att du får andra att växa och att du själv verkar bäst i miljöer där gemensamt lärande och tvärfunktionellt arbete står i centrum.
Om rekryteringsprocessen
Anställningen förutsätter godkänt drogtest samt utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande och intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Sundsvall Energi AB
(org.nr 556478-6647) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Energi Kontakt
Linda Lejderud, VD 0733315678
