Strategisk upphandlare med LOU-erfarenhet till Ängelholmslokaler
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ängelholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Ängelholm
2026-03-16
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Höganäs
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla upphandlingsarbetet i ett kommunalt bolag som arbetar för hållbara och attraktiva miljöer i Ängelholm?
AB Ängelholmslokaler söker nu en strategisk upphandlare som vill ta ett helhetsansvar för bolagets upphandlingsprocesser och bidra till affärsmässiga, transparenta och effektiva inköp.
Detta är en nyckelroll i organisationen där du får möjlighet att utveckla strukturer, processer och arbetssätt inom upphandling. Tjänsten rapporterar till Ekonomichef.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.

Publiceringsdatum: 2026-03-16

Om tjänsten
Som strategisk upphandlare ansvarar du för att utveckla och samordna bolagets upphandlingsarbete samt säkerställa att upphandlingar genomförs enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).
Du fungerar som ett strategiskt och taktiskt stöd till organisationen i upphandlings- och avtalsfrågor och bidrar till att utveckla bolagets processer och styrning inom området.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Vara processansvarig för bolagets upphandlingar och utveckla riktlinjer, mallar och processbeskrivningar
• Ansvara för upphandlingsplan och årshjul samt samordna och prioritera upphandlingar
• Förvalta och utveckla bolagets avtalskatalog och leverantörsavtal
• Genomföra upphandlingar såsom ramavtal, direktupphandlingar, FKU:er och DIS steg 2
• Ge rådgivning och stöd i LOU och upphandlingsfrågor till organisationen
• Ta fram uppföljnings- och månadsrapporter kopplade till upphandlingar och avtal
• Samordna uppföljningsmöten med leverantörer och bistå vid avtalstolkningar
• Säkerställa att leverantörer uppfyller sina skyldigheter enligt lag och avtal
• Vara kontaktperson vid utlämnande av upphandlingshandlingar och sekretessbedömningar
• Utbilda medarbetare i bolagets upphandlingsprocesser och inköpssystem
Vem är du?
Vi söker dig som har en god förståelse för offentlig upphandling och som trivs i en roll där du både arbetar strategiskt och operativt.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom upphandling, inköp eller motsvarande erfarenhet
• Minst ca 5 års erfarenhet av offentlig upphandling
• Mycket god kunskap i LOU
• Erfarenhet av upphandlingsdokument, avtal och anbudsutvärdering
Meriterande
• Kunskap om bygg- och anläggningsbranschens allmänna bestämmelser AB04, ABT06, ABK09, ABFF 15 och AMA-systemet
• Erfarenhet från kommunal verksamhet eller politiskt styrd organisation
• Erfarenhet från fastighetsbolag och/eller teknisk förståelse inom fastighetsområdetDina personliga egenskaper
• Strukturerad och självgående - du driver processer framåt och tar ansvar för resultat
• Analytisk och noggrann - du har förmåga att se både detaljer och helhet
• Kommunikativ och samarbetsinriktad - du skapar goda relationer både internt och externt
• Affärsmässig och lösningsorienterad - du bidrar till effektiva och hållbara affärer
Du delar också våra värderingar om öppenhet, omtanke och handlingskraft.
Du ser IT, digitalisering och AI som möjliggörare för att effektivisera verksamheten inom dina ansvarsområden.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Körkort B krävs för tjänsten.
Om verksamheten
AB Ängelholmslokaler ägs av Ängelholms kommun och är Skånes största kommunala samhällsfastighetsbolag.
Medarbetarna (ca 60 st) levererar lokaler samt fastighetsnära tjänster till Ängelholms kommun och förvaltar ca 230 000 m2 offentliga lokaler med en nettoomsättning om ca 300 mnkr.
Bolaget har en projektportfölj för perioden fram till 2028 som omfattar ca 50 000 m2.
Vår målsättning är att vi med stort kundfokus ska utveckla hållbara fastigheter som stödjer kommunens verksamheter. Med en god dialog med kunden vågar vi tänka nytt och medverkar aktivt i hela lokalförsörjningsprocessen. Läs vidare på https://www.angelholmshem.se/artikel/angelholmslokaler
Hos Ängelholmslokaler får du
• En arbetskultur som präglas av delaktighet, mod, omtanke och nytänkande.
• Kollegor som stöttar, utvecklar och utmanar varandra.
• Generöst friskvårdsbidrag, kontinuerliga hälsokontroller och sjukvårdsförsäkring.
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens samhällsfastigheter.
Vi välkomnar sökande som kan bidra till ökad mångfald och jämställdhet i vår organisation. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6176".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Peder Bjursten peder.bjursten@poolia.se 073-944 54 60 Jobbnummer
9800982