Strategisk upphandlare/kategoriledare till inköpsenheten
Stockholm Vatten AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Botkyrka
, Ekerö
, Salem
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du intresserad av upphandling och kategoristyrning i en verksamhet som värdesätter inköpsfunktionens kompetens? Då ska du söka dig till oss! Vi söker dig som har ett affärssinne och tycker om att bygga relationer internt och externt.
Under de närmaste åren kommer stort fokus att läggas på att öka kapaciteten för dricksvattenförsörjning i staden vilket medför att vi har många entreprenader att upphandla och realisera. Vår inköpsvolym inom kategorin drift och underhåll var år 2024 ca 547 miljoner kronor och enligt prognosen kommer den att öka. Vi behöver därför en duktig och drivande kategoriledare till kategorin.
Stockholm vatten och avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Hos oss får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som strategisk upphandlare på inköpsenheten kommer du ansvara för genomförandet av upphandlingen från start till mål och förväntas använda din erfarenhet, kreativitet och kunskap i utformning av upphandlingsstrategi, krav och kontraktsvillkor. Du kommer i nära samarbete med beställare inom olika delar av verksamheten att handla upp varor och tjänster kopplade till drift och underhåll. Du förväntas också delta i kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete inom enheten.
Som upphandlare hos oss kommer du tillhöra en enhet på ca 25 personer. Enheten är uppdelad i tre funktioner, taktisk och strategisk upphandling, operativt inköp och avtalsförvaltning. Därutöver arbetar representanter från de olika funktionerna tillsammans med representanter från verksamheten i olika kategorier.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret på Ulvsunda, Bromma. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra upphandlingar från behovsanalys och strategi till tecknat avtal
* Delaktig i uppföljning av avtal i nära samarbete med avtalsförvaltare och avtalsansvarig
* Stötta i hantering av avtalsavvikelser i pågående avtal
* Ta fram och implementera kategorispecifika strategier och aktiviteter.
* Ta fram strategier, verktyg och mallar i enlighet med lagar och riktlinjer.
* Ansvara för framtagning och implementering av kategorispecifika strategier och aktiviteter
* Tillsammans med teamledare inköp (upphandling) planera och fördela arbetet inom kategorin drift och underhåll
* Driva och förvalta kategorin drift och underhåll
* Det finns stora möjligheter att utveckla rollen utifrån både egna initiativ samt efterfrågan från verksamhetenKvalifikationer
Som person har du har ett affärssinne, är noggrann, duktig på att se helheten samt bra på att identifiera, hantera och följa upp detaljer i arbetet. Då du är den som leder arbetet är goda projektledaregenskaper, förmågan att möta olika personer, medla och att skapa trygghet viktigt i rollen. Vidare är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du är bra på att arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter och det gemensamma resultatet. Du kommer i ditt arbete ha många interna och externa kontaktar och därför är det viktigt med god samarbetsförmåga och att du kommunicerar både skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt.
För att trivas i den här rollen ser vi att du har:
* Universitet/högskoleutbildning med teknisk, ekonomisk eller juridisk inriktning eller motsvarande kunskap förvärvat på annat sätt.
* Minst 5 års praktisk erfarenhet av att i rollen som upphandlare genomföra upphandlingar med inriktning på varor och tjänster.
* Erfarenhet och kunskap om avtalsutformning
* Kompetens och erfarenhet av att leda och driva upphandlingar i projektform samt erfarenhet som workshopledare
* Goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-31 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid!
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du Rekryteringsansvarig Naomi Korang på 0739142383. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855) Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Rekryterare
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383 Jobbnummer
9542977