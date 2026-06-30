Strategisk samordnare med inriktning rymdsäkerhet och säkra rymdtjänster
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2026-06-30
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda utvecklingen av säkra rymdtjänster i det civila försvaret? Då kan du vara vår nästa kollega.
Rymden har blivit en integrerad del i vår samhällskritiska infrastruktur. Tjänster för navigering, kommunikation och meteorologi är i dag beroende av satellitsystem, samtidigt som rymden har utvecklats till en strategisk arena där hotbilden snabbt förändras. Att värna Sveriges säkerhet och samhällsfunktioner kräver därför ett helhetsperspektiv, där förmågan att förstå, skydda och använda rymden blir en allt mer central del av totalförsvaret.
Mot denna bakgrund söker vi en strategisk samordnare som vill vidareutveckla arbetet med rymdsäkerhet och säkra rymdtjänster. Rollen innebär att verka i skärningspunkten mellan strategisk inriktning, verksamhetsutveckling och samordning av operativ förmåga. Du arbetar i nära samverkan med Försvarsmakten, andra myndigheter, industrin samt nationella och internationella samarbetspartners, i ett område där tempot är högt och betydelsen för Sveriges säkerhet är tydlig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar med möjlighet till stor påverkan, där du förväntas omsätta strategiska mål till konkreta initiativ och bidra till en stärkt nationell förmåga inom rymdrelaterad säkerhet och beredskap. Tjänsten innebär att utveckla och samordna myndighetens arbete inom rymdsäkerhet och säkra rymdtjänster. Uppdraget omfattar både strategisk utveckling och stöd till operativ förmåga, med fokus på hur rymdbaserade tjänster kan användas, skyddas och integreras i samhällsviktig verksamhet och civilt försvar.
I rollen kommer du bland annat att:
samordna och utveckla myndighetens arbete inom rymdsäkerhet och säkra rymdtjänster,
ta fram kvalificerade beslutsunderlag samt analysera hot, risker och beroenden kopplade till rymdbaserad infrastruktur,
utveckla krav, processer och arbetssätt för robust och säker användning av rymdtjänster,
driva samverkan med aktörer inom totalförsvaret, andra myndigheter, internationella forum och industri,
bidra till beredskap, kontinuitet, incidenthantering och förmågeutveckling inom området,
bedriva omvärldsbevakning samt företräda myndigheten i relevanta nationella och internationella sammanhang.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
god kunskap om den svenska statsförvaltningen samt erfarenhet av arbete i, eller i nära samverkan med, statlig verksamhet,
flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete från statlig verksamhet, totalförsvaret, en beredskapsmyndighet eller relevanta delar av industrin,
dokumenterad erfarenhet av strategiskt samordningsarbete i komplexa organisationer,
erfarenhet av att ta fram analyser och kvalificerade beslutsunderlag,
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
samverkan inom totalförsvaret, särskilt mellan civila och militära aktörer,
erfarenhet av systematiskt cybersäkerhetsarbete exempelvis riskhantering, kravställning, analys eller styrning,
säkerhetskänslig verksamhet, signalskydd och arbete med säkerhetsskyddsklassificerad information,
internationella samarbeten, exempelvis inom EU, Nato eller andra multilaterala forum,
rymdrelaterade frågor eller arbete med beroenden till rymdbaserade tjänster.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Beskriv ytterligare personliga egenskaper här (dock endast 1-3 kompetenser utifrån kompetensmodellen som kompletterar förhållningssätten) och lägg gärna till meningen; Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Sektionen för rymdsäkerhet har i uppgift att stärka den rymdrelaterade förmågan och motståndskraften inom det civila försvaret och beredskapssystemet. Sektionen arbetar med rymdsäkerhetsrelaterade frågor inom EU, bland annat genom deltagande i arbetet inom EUSPA samt genom samordning av Sveriges engagemang i EU:s rymdprogram. Sektionen finns i både Karlstad och Stockholm och består av såväl mer erfarna som mer juniora medarbetare.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Kristoffer Hultgren. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
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101 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9985306