Strategisk rådgivare inom positionering och digital tillväxt
2026-02-10
Om uppdraget
Vår kund är i en ompositionering: från traditionell e-handel till en position som designstudio. Kunden säljer badrum online inom premiumsegmentet. Nu söker de en senior konsult som kan leda det strategiska och taktiska arbetet.
Ditt uppdrag
• Definiera och förankra positionering, erbjudande och målgruppssegment
• Säkra budskapsplattform genom hela kundresan (annons möte offert)
• Ta fram prioriterad kanal- och aktivitetsplan med tydliga KPI:er
• Coacha teamet och skapa arbetssätt mellan marknad, sälj och e-handel
• Stötta beslut kring roadmap, investeringar och kompetensbehov
Vi söker dig som har
• Dokumenterad erfarenhet av varumärkes-/positioneringsarbete i tillväxtbolag
• Stark kommersiell förståelse och vana att koppla strategi till exekvering
• Erfarenhet av D2C/e-handel, gärna premium och/eller inredning
• Förmåga att facilitera, prioritera och driva förändring i mindre team
Praktiskt
• Start: enligt överenskommelse
• Plats: Göteborg/hybrid
Om Jappa
Jappa - en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech - allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivare New Terms AB
