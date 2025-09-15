Strategisk Projektingenjör inom samhällsbyggnad och portföljstyrning
Stenungsunds kommun / Byggjobb / Stenungsund Visa alla byggjobb i Stenungsund
2025-09-15
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Samhällsbyggnad har en central roll i att skapa en attraktiv och hållbar kommun, där människor trivs att bo och verka. Vi arbetar för att utveckla kommunen inom många olika områden, till exempel plan och bygg, miljö- och hälsoskydd, mark och exploatering, vatten och avlopp, avfall, gata och trafik.
En av verksamheterna inom Samhällsbyggnad är Projektkontoret som ansvarar för samhällsbyggnads projektportfölj, arbetssätt kring projekt- och portföljstyrning inkl. verktyg samt operativt utförande av anläggningsprojekt. I verksamheten finns också 8+ fjordar, ett samarbete mellan fem kustkommuner i södra Bohuslän med syfte att med förbättra och utveckla havsmiljön. Stenungsund är i ett utvecklingsskede med flera spännande projekt på gång såsom utveckling av centrum med handel/bostäder/kontor, samt bostads- och verksamhetsutveckling i flera andra kommundelar.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker en strategisk projektingenjör som vill vara med och driva, utveckla och säkerställa framgångsrikt genomförande av våra anläggnings- och investeringsprojekt. Rollen är central i arbetet med att skapa och bibehålla struktur, framdrift och kvalitet i vår/a projektportfölj/er, där du kommer att arbeta nära verksamhetschef.
Arbetsuppgifter som inkluderas:
* Portföljledning av anläggnings- och investeringsprojekt inklusive planering, styrning och uppföljning
* Utveckla arbetssätt, metoder och verktyg för projekt- och portföljstyrning
* Biträda verksamhetschef i ledning, styrning och rapportering av projekt
* Säkerställa progress och leverans med hög kvalitet avseende ekonomi, tid, risk och styrning
* Bidra med analys, uppföljning och beslutsunderlag på strategisk nivåKvalifikationerKvalifikationer
* Högskole- eller universitetsutbildning inom industriell ekonomi, civilekonom, samhällsbyggnad eller annan högskole/universitetsutbildning i kombination med erfarenhet som är likvärdig
* Dokumenterad erfarenhet av projekt- eller portföljledning
* Stark kommunikativ förmåga och god analytisk och strategisk helhetssyn
* Mycket god IT-kompetens, särskilt i Officepaketet
* Lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt
* B Körkort
Meriterande:
* Kunskaper i Power BI och Power Apps
* Erfarenhet från entreprenad- eller anläggningsverksamhet
* Erfarenhet av förändringsledning
Vi söker dig som vill kombinera strategiskt arbete med praktisk utveckling av projektportföljen. Du är drivande, samarbetsinriktad och har förmågan att omsätta analys till handling för att skapa framgångsrika leveranser. Du är en naturlig och prestigelös ledare med fokus på helhet och struktur. Att vara en god ambassadör för verksamheten, sektorn och kommun och verka för god service är självklart..
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras ske under vecka 41 och 42.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Henrietta Johansson henrietta.johansson@stenungsund.se Jobbnummer
9509583