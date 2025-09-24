Strategisk produktionsutvecklare till Ludvika
2025-09-24
Vill du vara med och utveckla framtidens produktion i en dynamisk och tekniknära miljö? Vi söker en erfaren produktionsutvecklare som vill ta en nyckelroll hos vår kund i att driva förändring, förbättringar och projekt. Välkommen med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som produktionsutvecklare hos vår kund arbetar du nära både produktionens operativa team och ledning. Du är den som bidrar med struktur, analys och framdrift i strategiska förbättringsarbeten och i olika förändringsprojekt. Du kommer att vara en del av ett ungt och engagerat team där de flesta har några års erfarenhet - och där just din erfarenhet, analytiska förmåga och driv kommer att göra stor skillnad.
Du erbjuds
Det här är en möjlighet att kliva in i en strategisk roll där du får vara med och forma hur produktionen ska se ut - inte bara idag, utan även i framtiden. Du blir en viktig del i ett team där engagemang, utveckling och samarbete är centralt.
Dina arbetsuppgifter
Det är en roll med stort ansvar, men också med variation: Ibland leder du egna förbättringsprojekt, ibland stöttar du dina teamkollegor eller stöttar produktionsledningen som rådgivande part.
Du kommer framförallt att:
• Identifiera och implementera förbättringar i produktionsflöden och metoder
• Leda och delta i projekt kopplade till effektivisering, layoutförändringar och produktionsomställningar
• Arbeta nära produktionsledare och operativa team för att skapa konkreta förbättringsinsatser
• Göra produktionsanalyser, driva workshops och samverka med andra funktioner som R&D och beredning
• Bidra till att skapa en långsiktig strategi för hur produktionen ska utvecklas
VI SÖKER DIG SOM
Har en god förståelse för produktionsmiljöer och som drivs av att förbättra, analysera och skapa verklig förändring. Du har tidigare arbetat i liknande roller där projekt, förbättringsarbete och analys varit en del av vardagen.
Du har:
• Erfarenhet av produktionsarbete eller produktionstekniska projekt
• Tidigare arbetat med förändringsledning eller förbättringsarbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, för att underlätta samarbetet med produktionen
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Det är meriterande om du har:
• Genomförd utbildning inom t.ex. produktion, mekanik, industriell ekonomi eller kvalitet
• Arbetat i AVIX eller liknande system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är en person som både får saker att hända och ser till att de blir ordentligt genomförda. Med din energi och målmedvetenhet driver du arbetet framåt, samtidigt som du har förmågan att strukturera och skapa ordning i det du tar dig an. Du tar ansvar för ditt arbete, är pålitlig i leveransen - och du gör det med en hjälpsam attityd där du gärna stöttar kollegor och delar med dig av din kompetens. Kombinationen av driv, noggrannhet och laganda gör dig till en viktig spelare i alla sammanhang där samarbete och utveckling står i fokus.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
