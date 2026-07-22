Strategisk miljöplanerare till samhällsbyggnadskontoret
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Vill du vara med och forma hur miljöperspektivet integreras i Norrköpings långsiktiga samhällsplanering? Då ska du söka rollen som strategisk miljöplanerare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/jobba-hos-oss/sok-jobb/framtidsyrken/samhallsbyggnad
Du kommer att tillhöra enheten strategisk planering, som ansvarar för kommunens långsiktiga samhällsplanering, med fokus på styrande dokument och hållbar strategisk mark- och vattenanvändning. Vi ansvarar för arbetet med planeringsunderlag till översiktsplanen, håller ihop den kontinuerliga översiktsplaneringen och tar fram riktlinjer.
Vi arbetar i nära samverkan med andra delar av kommunen, politiken, näringslivet och externa aktörer. Hos oss präglas vardagen av samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt engagemang för utveckling.
Nu stärker vi upp med en ny roll – strategisk miljöplanerare – en viktig funktion i att utveckla och tydliggöra miljöperspektivet i vår samhällsplanering.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som strategisk miljöplanerare får du en central roll i att integrera miljöperspektivet i den långsiktiga samhällsplaneringen, med särskilt fokus på översiktsplanering och tidiga skeden.
Som en del av uppdraget kommer du att bidra till utvecklingen av arbetssätt, metoder och strukturer för hur miljö- och hållbarhetsbedömningar och miljöfrågor hanteras i planeringsprocessen. Eftersom rollen är ny finns det möjlighet att påverka hur uppdraget utvecklas över tid. Här blir du en viktig länk mellan strateger och planerare – du skapar förståelse mellan olika perspektiv och bidrar till att miljöfrågor blir begripliga, relevanta och lätta att omsätta i praktiken.
Du arbetar både kopplat till översikts- och detaljplanering, och dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
driva och utveckla arbetet med strategiska miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar
delta i översiktsplanering och andra strategiska planeringsprocesser
vara ett kvalificerat stöd i miljöfrågor genom hela planprocessen
ta fram eller beställa, samordna och kvalitetssäkra miljöutredningar – med fokus på miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar
ta fram underlag, riktlinjer och arbetssätt inom miljöområdet
bidra med omvärldsbevakning och hantera nya och komplexa frågeställningar.
Du kommer att röra dig i gränssnittet mellan strategi och praktik, där du både förväntas driva utveckling och bidra i mer traditionella utredningsuppgifter. Rollen innebär stor variation, från att arbeta med övergripande strukturfrågor till att ta fram eller granska konkreta underlag.
Som en del av vår utveckling ser vi också att du kan bidra och stötta i enhetens arbete med GIS, analyser och visualiseringar kopplat till miljö och planering.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom kulturgeografi, samhällsplanering eller miljövetenskap.
Du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfrågor kopplade till fysisk planering, gärna inom översiktsplanering, liksom flerårig erfarenhet av strategiska miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Det är positivt om du har erfarenhet av att beställa och granska miljöutredningar samt av arbete med hållbarhetsbedömningar.
Rollen förutsätter att du har goda kunskaper om miljöbalken, plan-och bygglagen samt inom GIS och du får gärna ha kunskaper om analys och visualisering i GIS.
Som person är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har en god analytisk förmåga och trivs med att hantera komplexa frågeställningar där du behöver väga olika intressen mot varandra och hitta realistiska lösningar.
Du är samarbetsinriktad och har lätt för att bygga relationer, dela kunskap och bidra till ett gott arbetsklimat. Samtidigt har du en pedagogisk och kommunikativ förmåga – du kan översätta komplexa miljöfrågor så att de blir begripliga och användbara för olika målgrupper.
Vi tror också att du är nyfiken och utvecklingsorienterad, och trivs i en roll där det händer mycket och där alla svar inte är givna på förhand. Du har förmåga att strukturera, prioritera och se helheten – och uppskattar en tjänst där du både får utveckla nytt och bidra i det löpande arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: För frågor om rollen, kontakta enhetschef Lena Brunsell, 011-152317 eller lena.brunsell@norrkoping.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Sara Gustafsson på sara.gustafsson3@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10008944