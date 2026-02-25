Strategisk marknadskommunikatör till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Som strategisk marknadskommunikatör blir du en nyckelperson i att utveckla och driva den långsiktiga marknadsstrategin för Siemens Energys eftermarknadsaffär inom medelstora gasturbiner.
Dina dagar präglas av både strategiskt arbete och operativ samordning. Du ansvarar för att forma tydlig och träffsäker kommunikation mot prioriterade marknader såsom datacenter, olja & gas, förnybara segment samt globala serviceportföljer. Du utvecklar go-to-market-koncept, kvalitetssäkrar kommunikationsmaterial och arbetar med marknadsföringsverktyg som effektiviserar arbetssätt och processer.
Rollen innebär ett tätt samarbete med Product Line Marketing och Corporate Communications för att säkerställa varumärkesanpassning, stödja produktlanseringar och bidra i planering av event och kundaktiviteter. Du samverkar även med globala kollegor, bland annat i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, för att säkerställa samsyn och effektiv implementering.
Du kommer bland annat jobba med att:
Driva och utveckla den strategiska marknadsplanen för MGT Aftermarket i linje med affärs- och produktstrategi.
Utforma och leda budskaps- och go-to-market-strategier i nära samarbete med sälj, kommersialisering och R&D.
Säkerställa varumärkes- och kommunikationssamordning globalt, i samarbete med Product Line Marketing och Corporate Communications.
Utveckla och producera marknadsmaterial samt stödja produktlanseringar och event, inklusive hantering av innehåll i relevanta portaler och verktyg.
Driva effektivisering och utveckling av marknadsarbetet, exempelvis genom benchmarking, kunskapsdelning samt implementering av automation och AI-stöd. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt marknadsarbete i en teknisk och internationell miljö. Du är van att arbeta tvärfunktionellt och trivs i en roll där du får kombinera struktur, analys och kreativ kommunikation.
Du har:
Erfarenhet av att utveckla och driva strategiska marknadsplaner.
Förmåga att formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap för globala marknader.
Erfarenhet av go-to-market-strategier och samarbete med sälj- och produktorganisationer.
Intresse för att arbeta datadrivet och utforska AI- och automationslösningar inom marknadsföring.
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta i internationella miljöer.
Erfarenhet från närliggande branscher såsom energi, industri, turbiner, vindkraft eller annan eftermarknadsverksamhet är meriterande.
Språkkrav: Svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
