Strategisk Markförvaltare till Upplands Väsby kommun
2026-03-30
Har du kunskap inom markförvaltning och en vilja att förvalta och utveckla Upplands Väsbys markinnehav? Då vill vi ta med dig på vår resa att skapa Väsby stad 2040.
Vi har behov av att stärka upp kontoret med en strategisk markförvaltare som kan planera och utveckla kommunens markinnehav på ett hållbart sätt.
Vi erbjuder dig
- Hos oss blir du en del av ett ett trevligt team med varierade arbetsuppgifter på en plats som håller på att utvecklas från förort till stad.
- Tillsamman månar vi om ett gott arbetsklimat som bygger på samarbete, professionalitet och balans.
- Vi vill att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas individuellt genom såväl interna som externa utbildningar.
- Enhetens arbetssätt medger goda förutsättningar att arbeta hemifrån vid behov.
Vår målsättning är att du ska trivas med dina arbetskamrater och att det ska vara lätt för dig att göra ett bra jobb.
Som strategisk markförvaltare kommer du att ingå i enheten för mark- och exploatering. Enheten är en del av kontoret för samhällsbyggnad. Mark- och exploateringsenheten har totalt 21 tjänster med blandade kompetenser inom mark- och exploateringsområdet såsom projektledare, exploateringsingenjörer, markförvaltare och samordnare. Enheten utgörs av en exploatering- och genomförandefunktion och en fastighetsägarfunktion. Medarbetarna på enheten deltar i kommunens arbete med samhällsbyggnad och arbetar i nära samverkan med andra enheter på kontoret och ansvarar för kommunens markreserv.Om tjänsten
Vi söker en engagerad markförvaltare som vill forma framtidens markanvändning tillsammans med oss! Har du ett genuint intresse för markfrågor, hållbar utveckling och samhällsplanering? Vill du arbeta med både strategisk och operativ förvaltning där hållbarhet, ekonomi och juridik möts? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss får du en nyckelroll inom förvaltning och utveckling av Upplands Väsbys kommuns markområden.
Som strategiska markförvaltare kommer du att arbeta med både strategisk och operativ förvaltning av kommunens markinnehav. Den strategiska markförvaltningen innefattar markstrategiska frågor såsom markköp, markbyten, markvärdering och markåtkomst. Inom ramen för den strategiska markplaneringen kommer du ha ett nära samarbete med bland annat kommunens översiktsplanerare och näringslivschef. Vår ambition är att vara transparenta, affärsmässiga och att arbeta med utgångspunkt i likabehandling av olika aktörer.
Du arbetar operativt med handläggning av ärenden kopplade till kommunens roll som ägare eller upplåtare av mark samtidigt som du utvecklar arbetet med kommunens markreserv på strategisk nivå. Tillsammans med samordnaren för markförvaltningsverksamheten planerar och budgeterar markförvaltarna för det årliga arbetet inom markförvaltningsverksamheten.
I verksamheten strävar vi efter hög kundnöjdhet och hög grad av leverans i det vi gör. Det är viktigt att du är strukturerad, kundorienterad, samarbetsvillig och lösningsfokuserad. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både kontoret för samhällsbyggnad, med kommunledningskontoret och med de övriga markförvaltarna på mark- och exploateringsenheten.
För tjänsten som strategisk markförvaltare söker vi dig som drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat med hög kvalitet både på kort och lång sikt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- En relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad alternativt utbildning inom markförvaltning/fastighetsförvaltning eller likvärdigt.
- Minst fem års erfarenhet av arbete inom inom samhällsbyggnadsområdet.
- Kunskap eller erfarenhet inom relevant lagstiftning och praxis, exempelvis jordabalken och fastighetsbildningslagen.
- Goda kunskaper inom förhandlingsteknik.
- Goda kunskaper i Excel.
- Förmågan att hantera det svenska språket väl i tal och skrift, då arbetet innebär att du du kommer hantera juridiska texter och kommunicera genom både skriftliga och muntliga kontakter internt och externt.
- B-körkort då kommunens mark är spridda över olika delar av kommunen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation.
Du har en stabil personlighet som innebär att du behåller ditt lugn i pressade situationer. Rollen kräver även en strukturerad och lösningsorienterad person med god analytisk förmåga. Du har förmåga att hantera komplexa frågor och olika viljor och du kan bidra till att Väsby tar ytterligare steg för att förbättra verksamheten på ett rättssäkert och ekonomiskt hållbart sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Sofia Hofstedt 0859097959 Jobbnummer
9825884