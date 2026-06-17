Strategisk kvalitetsutvecklare till Sjukvård och omsorg i Norrtälje
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2026-06-17
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Strategisk kvalitetsutvecklare
För dig som vill påverka på riktigt – inte bara följa upp det som redan gjorts
Vill du använda din erfarenhet där den verkligen gör skillnad i styrningen, i utvecklingen och i resultatet för invånarna?
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) söker nu en strategisk kvalitetsutvecklare till avdelningen Beställning och kvalitet. Vi söker dig som förstår komplexiteten i välfärdssystemet och som har förmågan att skapa riktning, resultat och förtroende i en miljö där många aktörer behöver arbeta tillsammans.
Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra till en sammanhållen vård och omsorg och som vet att det kräver både analys, struktur och stark relationskompetens.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en roll där du inte bara följer upp – du påverkar.
En unik arbetsmiljö – KSON är en integrerad organisation mellan kommun och region, vilket ger verkliga möjligheter till helhetsperspektiv
Påverkan på systemnivå – du arbetar med styrning genom avtal, uppföljning och utveckling
Kort väg från analys till förändring – du arbetar nära både verksamheter och beslutsfattande
Ett kvalificerat uppdrag – du blir en nyckelperson i arbetet med kvalitet, resultat och långsiktig utveckling
Erfarna kollegor inom beställning och kvalitet som tillsammans driver förbättring
Uppdraget
Som strategisk kvalitetsutvecklare har du en central roll i att utveckla och följa upp vård- och omsorgsinsatser utifrån invånarnas behov.
Du arbetar i en beställarroll och ansvarar för ett eller flera avtalsområden. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där fokus ligger på kvalitet, resultat och utveckling.
I uppdraget ingår att:
Utforma, förvalta och följa upp avtal med utförare
Säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i vård och omsorg
Följa upp verksamheter ur både kvalitativt och ekonomiskt perspektiv
Ta fram beslutsunderlag till ledning och direktion
Bidra till verksamhetsplanering och utvecklingsarbete
Driva omvärldsbevakning och identifiera förbättringsområden
Skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med utförare och samverkansparter
Arbetssättet bygger på dialog, analys och samverkan där du tillsammans med andra aktörer utvecklar lösningar som möter invånarnas behov.
Utmaningar och möjligheter
Det här är inget för dig som vill förvalta – det är ett uppdrag för dig som vill utveckla.
Hos oss möter du:
En komplex struktur med många utförare och intressenter
Höga krav på kvalitet, tydlighet och resultat
Behov av att balansera kvalitet, ekonomi och tillgänglighet
Men också:
Möjlighet att påverka hela kedjan – från avtal till uppföljning och utveckling
Ett sammanhang där din analys leder till konkret förändring
Kollegor som värdesätter samarbete, kunskap och framdrift
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Relevant högskoleexamen inom hälso- och vård- eller omsorgsområdet
Erfarenhet av arbete i ledande position
Yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgsområdet
Erfarenhet av utredning, analys eller uppföljning i offentlig verksamhet
Förmåga att arbeta strategiskt och hantera komplexa frågor
Meriterande:
Erfarenhet av beställarroller, avtalsuppföljning eller upphandling
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av samverkan mellan flera aktörerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid hur du fungerar i rollen.
För att lyckas behöver du ha:
Mycket hög relationskompetens – du skapar förtroende, bygger långsiktiga samarbeten och får andra med dig
Stark analytisk förmåga – du kan se helhet, prioritera och dra slutsatser
Självständighet och struktur – du tar ansvar och driver ditt arbete framåt
Tydlighet och saklighet – du kommunicerar klart även i komplexa frågor
Ett prestigelöst och lösningsorienterat förhållningssätt
Du är en person som trivs i samspelet med andra och som förstår att kvalitet skapas tillsammans.
Välkommen till oss
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Vi arbetar med beställning, uppföljning och utveckling av vård och omsorg i nära samverkan med både privata utförare och det helägda bolaget Tiohundra AB.
Här finns förutsättningar att arbeta med helhet, kvalitet och utveckling på riktigt.
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 48 000 - 55 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Mer om Sjukvård och omsorg i Norrtälje som arbetsgivare kan du läsa här: Jobba hos oss här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg i Norrtälje?
Välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Beställning Och Kvalitet Kontakt
Avdelningschef
Mona Larsson mona.larsson@norrtalje.se Jobbnummer
9969121