Strategisk Koordinator till Fastighetssektorn i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-12
Vill du arbeta tätt tillsammans med VD i ett växande och entreprenöriellt investerings- och fastighetsbolag? Är du i början av din karriär och söker en roll med brett ansvar, högt tempo och snabb utveckling?
Nu söker vi en Koordinator som vill bli en nyckelspelare i verksamheten och arbeta nära bolagets mest affärskritiska frågor.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera strategi och struktur med operativt driv - och som trivs med att vara där det händer.
Om rollen
Som Strategisk Koordinator blir du VD:s närmaste partner i både operativa och strategiska frågor. Du arbetar nära verksamhetens beslutspunkter och får en central roll i att skapa struktur, driva projekt och säkerställa att organisationen rör sig i rätt riktning.
Rollen är en spännande mix av Executive Assistant, Projektledare och Founders Associate - med fokus på affär, analys och genomförande. Du får en unik inblick i bolagets strategiarbete och möjlighet att växa in i större ansvar över tid.
Dina ansvarsområden
Skapa struktur i VD:s vardag och säkerställa fokus på rätt prioriteringar
Planera, driva och följa upp ledningsgruppens arbete (inklusive offsiter och mötesforum)
Fungera som VD:s förlängda arm i interna dialoger
Säkerställa att beslut dokumenteras, kommuniceras och följs upp
Identifiera flaskhalsar och förbättringsområden samt driva tydligare processer
Vara navet mellan ledning, organisation och externa parter
Hantera ad hoc-uppgifter i en snabb och entreprenöriell miljö
Här är ingen dag den andra lik - och du kommer att vara involverad i allt från operativ koordinering till affärskritiska projekt.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, management, fastighet eller liknande Är i början av din karriär - exempelvis sista året på business school eller nyligen examinerad Erfarenhet från arbete vid sidan av studierna, projektledning, konsultverksamhet, investeringar eller entreprenöriella miljöer Förmåga att kombinera analytiska och operativa arbetsuppgifter Stark struktur och förmåga att prioritera samt driva flera parallella arbetsströmmar God kommunikativ förmåga och trygghet i kontakt med olika intressenter Hög integritet och leverans med kvalitet Prestigelös inställning och vilja att "hugga i" där det behövs Genuint intresse för affärsutveckling och strategi
Du är proaktiv, lösningsorienterad och motiveras av att arbeta nära beslutsfattare i en dynamisk miljö
Praktisk information
Start: Omgående/Februari 2026
Uppdragslängd: 4-6 månader med chans till förlägning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Stockholm
Vill du ta ett kliv in i en roll där du får verklig påverkan, stort ansvar och snabb utveckling?Välkommen med din ansökan!
