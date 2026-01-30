Strategisk kommunikatör till Falu Energi & Vatten
2026-01-30
När kommunikationen måste hålla - i vardagen, i förändring och under press - är det dig vi vänder oss till!
Vi söker en senior strategisk kommunikatör som vill ta helhetsansvar för internkommunikation, ledningskommunikation, press och media, kriskommunikation och arbetsgivarvarumärke, och som trivs nära ledning och verksamhet. Vill du vara med och göra skillnad genom kommunikation som verkligen spelar roll?
Arbeta som kommunikatör
Som senior kommunikatör hos oss är du navet i vår kommunikation. Du arbetar nära ledning och chefer, stöttar organisationen i förändring och säkerställer att våra budskap är tydliga, trovärdiga och förtroendeskapande.
Du är intresserad av nya digitala hjälpmedel och använder gärna nya verktyg, kanaler och tekniker för att utveckla kommunikationen och nå fram på ett mer effektivt och relevant sätt. Du kommer att tillhöra oss i kommunikationsgruppen som tillsammans jobbar med att stötta organisationen i olika typer av kommunikationsfrågor.
Ditt uppdrag blir att arbeta med allt från strategisk kommunikationsplanering och kampanjer, till att skriva texter och jobba med sociala medier.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Göra kommunikations- och marknadsplaner
• Stötta projekt och ledningsgrupper i kommunikationsfrågor. Så som att t ex fram budskapsplattformar, kommunikationsplaner
• Ta fram riktlinjer kopplade till kommunikation
• Planera, genomföra och följa upp kampanjer
• Skriva och bearbeta olika typer av texter, kundbrev, sociala medier-inlägg och pressmeddelanden
• Publicera inlägg och annonser på Facebook, Instagram och LinkedIn samt utvärdera dessa insatser
Du ingår i vår kommunikationsgrupp som tillsammans stöttar organisationen i både intern och extern kommunikation.
Ditt fokus kommer att ligga på:
• Internkommunikation
Du bygger struktur, tempo och tydlighet i våra interna kanaler. Du ser till att rätt saker når rätt personer - och att kommunikationen faktiskt bidrar till engagemang, förståelse och riktning.
• Press, PR och media
Du ansvarar för vår relation med media - från pressmeddelanden och proaktivt pressarbete till intervjuer, mediekontakter och medieträning. När vi syns, ska det kännas genomtänkt och tryggt.
• Arbetsgivarvarumärke
Tillsammans med HR och verksamheten stärker du bilden av oss som arbetsgivare - inifrån och ut. För det vi säger utåt behöver spegla hur det faktiskt känns och fungerar internt.
• Kriskommunikation
När något händer är du lugnet i rummet. Du ger råd, skapar struktur och ser till att kommunikationen är tydlig, samlad och förtroendeskapande - även under press.
• Ledningskommunikation
Du är ett strategiskt bollplank till ledning och chefer. Du hjälper till att formulera budskap, förklara beslut och skapa kommunikation som håller ihop strategi, kultur och vardag.Publiceringsdatum2026-01-30Profil
Du är en erfaren kommunikatör med gedigen bakgrund inom strategiskt kommunikationsarbete. Du vet hur organisationer fungerar - på riktigt - och du tar gärna ansvar för att driva arbetet framåt med både engagemang och självständighet.
Du är trygg i att ge råd till ledning, van att hantera media och skicklig på att översätta komplexa frågor till begriplig och relevant kommunikation.
Samtidigt trivs du i samarbeten och fungerar väl i team, där du gärna bidrar och bygger relationer. Du har förmågan att kommunicera på flera nivåer i organisationen - från medarbetare till ledningsgrupp - och anpassar ditt budskap efter målgrupp och sammanhang.
Du trivs när du får kombinera strategiskt tänk med hands-on arbete, och du gillar när kommunikation gör verklig skillnad.
Du som söker har:
• Utbildning inom kommunikation eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av strategisk kommunikation med bred kompetens inom internkommunikation och ledningskommunikation
• God erfarenhet av press-, PR- och mediearbete
• Vana av kris- och förändringskommunikation
• Mycket god kunskap i det svenska språket i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet eller energibranschen
• Erfarenhet av att coacha chefer i kommunikation
• Kunskap och nyfikenhet av digitala verktyg och interna publiceringsplattformar
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det bästa med att jobba hos oss
Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är måna om våra medarbetare och erbjuder flera förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionsrådgivning, flextid, arbetstidsförkortning, personalklubb och fri tillgång till gymnastikhall/gym.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas
• Heltid
• Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan
Registrera din ansökan via länken senast 2026-02-15. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi erbjuder medflyttandeservice för respektive genom https://rekryteringslots.se/.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vid frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf. kommunikationschef Sara Anåker Dalbjer via sara.anakerdalbjer@fev.se
alternativt rekryterare, Ulrika Struve på Adecco via ulrika.struve@adecco.se
.
Tillsammans skapar vi framtidens Falun
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1085 miljoner kronor per år och har cirka 240 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.
Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet. Ersättning
