Strategisk kommunikatör (press, kris & utvecklingsarbete)
Malmö kommun / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-01-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260020
Vill du arbeta strategiskt med press, kriskommunikation och utvecklingsarbete i en organisation som gör konkret skillnad för Malmöborna varje dag? Tillsammans med erfarna kollegor söker vi en strategisk kommunikatör som vill stärka vår förmåga att hantera komplexa frågor och bidra till en långsiktigt hållbar kommunikation i serviceförvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som strategisk kommunikatör får du en central roll i att utveckla och hålla ihop förvaltningens kommunikationsarbete inom press, kris och större utvecklings- och förändringsarbeten. Du arbetar nära kollegor i kommunikationsavdelningen, förvaltningsledning och chefer i organisationen och ingår i ett team där vi stöttar varandra.
I uppdraget ingår att:
Press och media
• Tillsammans med kollega arbeta operativt och proaktivt med pressarbete
• Deltar i pressberedskap och bidra till planering, omvärldsbevakning och genomförande av medieinsatser.
• Stödja chefer och sakkunniga i mediekontakter, budskapsformulering och förberedelser.
Kriskommunikation
• Utveckla arbetet med kriskommunikation genom att ta fram och uppdatera planer, rutiner, checklistor och stödmaterial.
• Planera och genomföra krisövningar samt bidra med kommunikationsstöd i skarpa lägen tillsammans med övriga i krisorganisationen.
• Stärka förvaltningens beredskap genom utbildning och rådgivning till chefer och nyckelpersoner.
Strategiskt utvecklingsarbete
• Vara kommunikationsansvarig i större utvecklings- och förändringsarbeten inom förvaltningen.
• Bidra med analys, målbild, budskap och kanalstrategi i komplexa uppdrag.
• Vara kommunikationsstöd till en av förvaltningens ledningsgrupper och bidra till att utveckla kommunikationsstrukturer och arbetssätt.
• Vid behov arbeta operativt i kommunikationsinsatser tillsammans med kollegor i avdelningen.Kvalifikationer
Vad söker vi?
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning, minst 180 hp, inom exempelvis kommunikation, samhällsvetenskap, journalistik eller motsvarande.
• Relevant erfarenhet av pressarbete och mediehantering.
• Erfarenhet av att arbeta med kriskommunikation, beredskap eller krisorganisation - genom planer, övningar och skarpa lägen.
• Erfarenhet av att leda eller samordna större kommunikationsinsatser eller utvecklingsprojekt.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
• Goda kunskaper i Office 365
Meriterande:
• Erfarenhet av kommunikation i offentlig sektor.
• Erfarenhet av arbete i eller nära ledningsgrupper.
• Erfarenhet av kommunikation kopplat till IT- eller informationssäkerhet, dataskydd eller tekniskt inriktade verksamheter.
• Erfarenhet av att kommunicera vid IT-incidenter, driftstörningar eller andra händelser som påverkar digitala tjänster.
Vem är du?
Du är trygg i din yrkesroll, nyfiken på att utveckla arbetssätt och gillar att samarbeta. Du trivs i en roll där både planerade uppdrag och händelsestyrda situationer förekommer, och där du ibland behöver prioritera om snabbt. Du har en god strategisk förmåga och ett helhetsperspektiv. Precis som vi andra tycker du att det är viktigt att ha roligt på jobbet.
Den vi söker måste såklart passa in på vår värdegrund.
Kreativitet - Vi uppskattar egna initiativ och att du är drivande i att omsätta idéer till handling. Vi testar gärna nya grepp och lär oss av det som fungerar - och det som inte gör det.
Respekt - Du kommer att ingå i ett team där vi är ärliga mot varandra, hjälps åt och backar varandra. Du måste trivas med omväxlingen i att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Engagemang - Du gillar att hjälpa andra och har roligt på vägen. Du är prestigelös och trivs i en händelsestyrd vardag, där du ibland får ställa om snabbt från planerat till oförutsett.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
På kommunikationsavdelningen är vårt främsta uppdrag att hjälpa chefer och medarbetare att kommunicera rätt saker, vid rätt tillfälle, till rätt målgrupp, i rätt kanal. Vi skapar relevant innehåll för våra kollegor i våra interna kanaler och i våra externa kanaler där vi riktar oss mot Malmöbon!
Vilka är vi?
Vi är ett kreativt, öppet gäng på nio personer där humor tar stor plats. Alla har någon form av spetskompetens och tillsammans kompletterar vi varandra. Vi litar på att du får jobbet gjort - därför erbjuds du också möjlighet till distansarbete. Det här är ett roligt och omväxlande jobb, och vi tycker det är viktigt med struktur. Vi har en tydlig mötesstruktur och delar gärna med oss av vår kompetens, exempelvis i våra gemensamma "verkstäder" och lärstunder. Att utveckla oss själva och gruppen är viktigt.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara Malmöbor i stadens kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker och stränder, förvaltar Malmö stads byggnader och ser till att skolelever får näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i. Olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa.
Läs mer om Malmö stad som arbetsgivare: malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Kommunikationschef
Mattias Brage mattias.brage@malmo.se 040-34 15 06 Jobbnummer
9674166