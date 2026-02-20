Strategisk Inköpsledare - Fordon, Logistik & Miljö
2026-02-20
Vill du leda framtidens fordon- och logistikupphandlingar i en miljömedveten organisation? Vi söker en inköpsledare med stark personlig drivkraft och sakkunskap inom fordon som vill kliva fram och säkra en hållbar vagnpark för en stor samhällsaktör i Västerås.
Ansvarsområden
I denna roll kombinerar du djup sakkunskap med ett starkt processtöd till organisationen. Du leder arbetet med omvärldsbevakning och säkerställer att verksamheten ligger i framkant gällande miljö och hållbarhet, vilket kräver att du är trygg i att fatta beslut och visa vägen.
Dina fokusområden:
Fordon & Drivmedel: Leda arbetet kring ramavtal för verksamhetsfordon och hållbara drivmedelslösningar.
Logistik & Service: Ansvar för att styra och utveckla kringtjänster som lager, parkering och rekond.
Miljö & Kemikalier: Strategiska inköp kopplat till sanering och kemikaliehantering.
Juridik & Strategi: Självständigt driva offentliga upphandlingar (LUF) och agera rådgivande part i avtalsskrivning.Kvalifikationer
Vi söker en strategisk inköpare med tydliga ledaregenskaper som förstår dynamiken i fordonsbranschen. Du är en trygg förhandlare som trivs med att ta ansvar och omsätta tekniska krav till kommersiellt gångbara lösningar. För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av strategiskt inköp och offentlig upphandling, men det är din personliga mognad och din förmåga att leda projekt och människor som kommer att vara avgörande för din framgång.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
