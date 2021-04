Strategisk inköpare till väletablerat elektronikföretag - SJR in Scandinavia AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

SJR in Scandinavia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-04-07För kunds räkning söker vi nu en Strategisk inköpare som ska arbeta med inköp av elektronikkomponenter och tillhörande material. Företaget är ett väletablerat elektronikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför egenutvecklade trådlösa styrsystem för kranar och maskiner. Företagets kunder är några av världens ledande kran- och maskintillverkare. Idag har företaget drygt 190 anställda med en omsättning om ca 470 MSEK.Detta är ett konsultuppdrag på heltid under ca 6 månader med start så snart som möjligt. Det finns stor möjlighet till förlängning alternativt för rätt person kan det på sikt finnas möjlighet till anställning direkt hos kunden.TjänstebeskrivningVår kund är i ett mycket expansivt skede och behöver förstärka sin inköpsfunktion med en strategisk inköpare. Inköpsfunktionen är av större vikt då de till stor del arbetar med outsourcad produktion varför funktionens framgång direkt påverkar företagets resultat.I rollen som Strategisk inköpare ansvarar du för att skapa ett effektivt inköp avseende komponenter och tillhörande material som stödjer företagets fortsatta tillväxt.Några exempel på vad rollen innebär i praktiken:Avtalsansvar Leverantörsansvar för komponentleverantörer samt övriga leverantörerPrisansvar och hantera prisförhandlingarAnsvara och genomföra mindre inköp såväl som större upphandlingarOmförhandling av avtalInköpsavdelningen består av 7 personer inklusive inköpschef och står inför spännande utmaningar där ett flertal aktiviteter löpande genomförs jämte en stor tillväxt.Lämplig bakgrundFör att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har erfarenhet som inköpare från industri och producerande bolag samt har ett självklart tekniskt intresse. Du har relevant högskoleutbildning för rollen och är en god förhandlare och är van att hantera många kontaktytor, såväl internt som externt. Vidare motiveras du av eget ansvar, är en lagspelare och har energi som du bidrar med till dina kollegor. Du är positiv till utmaningar och kommer gärna med egna idéer och tar egna initiativ. Du behöver vara prestigelös och flexibel till dina arbetsuppgifter då du kommer hantera inköp av enklare karaktär såväl som stora upphandlingar och förhandlingar.Rollen kräver goda kunskaper i både tal och skrift i såväl svenska som engelska.Vår kund har sina lokaler i Sätra i södra Stockholm. Arbetet under Corona sker mestadels hemifrån, arbete på kontoret sker någon dag i veckan. När möjlighet ges igen kommer resor ingå i tjänsten, ca 1 resa/månad både inom Sverige och utanför Sverige.2021-04-07För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Linda Stenfeldt på 0766471633. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2021-04-20.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy: https://sjr.se/gdpr/integritet... Konsult hos SJRAtt arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance, HR, Supply Chain och IT.SJR är idag cirka 550 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB, Ogunsen AB, SJR IT AB och WES AB.Titel: Strategisk inköpare, Inköpare, Category ManagerVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-20Sjr In Scandinavia AB5674767