Strategisk Inköpare till uppdrag i Landskrona!
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Landskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Landskrona
2026-02-09
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vi söker nu en strategisk inköpare till ett spännande uppdrag i Landskrona. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Poolia på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
I rollen får du en central och samordnande funktion där du ansvarar för kommersiella frågor kopplade till inköp och underleverantörer. Du blir en viktig länk mellan olika funktioner och bidrar till att skapa struktur, riktning och effektivitet i inköpsarbetet på siten.
Detta är en roll för dig som trivs i en koordinerande position med många kontaktytor och som vill arbeta i en verksamhet där inköp är en strategiskt viktig funktion.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som strategisk inköpare kommer du att:
• Hantera och koordinera alla kommersiella frågor kopplade till inköp och underleverantörer (SubCon)
• Vara en sammanhållande länk mellan KAM och taktiska inköpare
• Säkerställa struktur och vägledning kring hur inköpsarbetet ska bedrivas på site Landskrona
• Stötta verksamheten i inköpsrelaterade frågeställningar
• Bidra till effektiva samarbeten med leverantörer och interna intressenter
• Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du kan hålla ihop helheten samtidigt som du hanterar operativa detaljer.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• 1-3 års erfarenhet av inköp eller närliggande kommersiell roll
• Erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor och kommersiella villkor
• Förmåga att koordinera flera parter och skapa struktur i komplexa flöden
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika funktioner
• Ett lösningsorienterat och affärsmässigt arbetssätt
• Som person är du driven, tydlig och trygg i att ta en vägledande roll. Du trivs med ansvar, är strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i samarbeten.
Rollen är säkerhetsklassad, slutkandidat kommer att genomgå en registerkontroll. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9732694