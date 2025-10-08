Strategisk inköpare till uppdrag i Karlskrona eller Malmö!
Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona
2025-10-08
Rollen:
Som Category Specialist får du en central roll i att stötta inköpsorganisationen med leverantörsrelationer och kontraktshantering. Du arbetar nära både interna intressenter och leverantörer för att säkerställa att allt från maskinanskaffning till leverans och uppföljning fungerar smidigt. Du blir en del av ett team som värdesätter kvalitet, noggrann planering och hållbarhet, där ditt arbete bidrar till effektiva och ansvarsfulla inköpsprocesser.
Dina ansvarsområden
Hantera och utveckla leverantörsrelationer
Ansvara för kontraktsförhandlingar och säkerställa affärsmässiga avtal
Säkerställa att leverantörer får korrekt och aktuell information
Följa upp leveranser och hantera eventuella avvikelser
Samarbeta tätt med teknik- och projektingsteam för att nå uppsatta mål
Vi söker dig som
Är strukturerad, engagerad och kommunikativ, och som trivs i en roll där du får kombinera analys, förhandling och samarbete. Du är trygg i att driva processer framåt och har förmågan att bygga långsiktiga relationer.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av kontraktsförhandlingar och leverantörsstyrning
Bakgrund inom maskinanskaffning eller tekniskt inköp
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Praktiska detaljer:
Uppdragsperiod: 20 okt 2025 - 30 jun 2026
Placering: Karlskrona (huvudort) eller Malmö
Omfattning: Heltid 100%
Låter det som något för dig? Ansök senast 12 oktober 2025 - och ta chansen att bli en del av ett projekt som verkligen gör skillnad!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
