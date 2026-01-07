Strategisk inköpare till tekniska utvecklingsprojekt
Nu söker vi en erfaren och affärsdriven Strategic Sourcing Consultant till ett spännande konsultuppdrag i Stockholm. Du kommer in i en snabbväxande och dynamisk miljö där du får arbeta med strategiska leverantörer, avancerad teknik och komplexa avtal - i nära samarbete med verksamheten.
Om uppdragetDu blir en nyckelperson i ett strategiskt inköpsteam med fokus på kritiska leverantörer och teknologier. Rollen innebär kommersiellt ansvar för utvalda strategiska leverantörer och ett nära samarbete med affärsutveckling, projektledning, produktledning och avtalsansvariga. Du arbetar proaktivt med kostnads- och teknikroadmaps baserat på marknads- och leverantörsintelligens.
Du ansvarar även för leverantörernas prestation under hela livscykeln och stöttar organisationen vid eskalerade leverantörsfrågor. Uppdraget kan dessutom inkludera särskilda initiativ som lokalisering, etablering av supply chains i strategiska länder samt analyser kopplade till make-or-buy.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva strategiska inköpsaktiviteter kopplade till utvecklingsprojekt och program
Säkerställa konkurrenskraftigt leverantörsupplägg för varje projekt och program
Säkerställa framgångsrika lanseringar genom leverantörsstrategi och avtal
Etablera och genomföra konkurrenskraftiga livscykellösningar
Ta fram och förhandla kommersiella avtal och kontraktsupplägg
Upphandla material och tjänster samt optimera affärslösningar
Bygga, styra och utveckla leverantörsrelationer och samarbetsformer
Följa upp och driva leverantörsprestanda genom hela livscykeln
Bidra med analyser och beslutsunderlag inom strategisk sourcing och make-or-buy
Vi söker dig som har
Minst 5-10 års erfarenhet av strategiskt inköp / strategic sourcing
Erfarenhet av att förhandla komplexa avtal och kontrakt
Förmåga att utforma avtal som stödjer kommersiella mål
Juridiskt och kommersiellt intresse samt relevant erfarenhet
Erfarenhet av att driva effektiva och långsiktiga leverantörsrelationer
Förmåga att fatta beslut även när all fakta inte är på plats
Starkt driv, resultatorienterat mindset och förmåga att skapa energi i team
Bakgrund från industriell eller teknikdriven verksamhet
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Ingenjörsexamen eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av strategiskt inköp i teknisk miljö
Kunskap om managementsystem, Code of Conduct, IFS eller liknande
Praktisk informationArbetsort: StockholmOmfattning: Heltid 100%Arbetssätt: On-sitePeriod: 2026-02-16 till 2026-06-30
Resor förekommer, nationellt och internationellt Uppdraget kan förlängas
SäkerhetsprövningUppdraget kräver att du genomgår säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. För uppdrag som kräver säkerhetsklassning kan krav på medborgarskap förekomma.
Låter det här som rätt nästa steg? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
