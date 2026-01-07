Strategisk inköpare till tekniska utvecklingsprojekt

Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-07


Nu söker vi en erfaren och affärsdriven Strategic Sourcing Consultant till ett spännande konsultuppdrag i Stockholm. Du kommer in i en snabbväxande och dynamisk miljö där du får arbeta med strategiska leverantörer, avancerad teknik och komplexa avtal - i nära samarbete med verksamheten.
Om uppdragetDu blir en nyckelperson i ett strategiskt inköpsteam med fokus på kritiska leverantörer och teknologier. Rollen innebär kommersiellt ansvar för utvalda strategiska leverantörer och ett nära samarbete med affärsutveckling, projektledning, produktledning och avtalsansvariga. Du arbetar proaktivt med kostnads- och teknikroadmaps baserat på marknads- och leverantörsintelligens.
Du ansvarar även för leverantörernas prestation under hela livscykeln och stöttar organisationen vid eskalerade leverantörsfrågor. Uppdraget kan dessutom inkludera särskilda initiativ som lokalisering, etablering av supply chains i strategiska länder samt analyser kopplade till make-or-buy.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Driva strategiska inköpsaktiviteter kopplade till utvecklingsprojekt och program

Säkerställa konkurrenskraftigt leverantörsupplägg för varje projekt och program

Säkerställa framgångsrika lanseringar genom leverantörsstrategi och avtal

Etablera och genomföra konkurrenskraftiga livscykellösningar

Ta fram och förhandla kommersiella avtal och kontraktsupplägg

Upphandla material och tjänster samt optimera affärslösningar

Bygga, styra och utveckla leverantörsrelationer och samarbetsformer

Följa upp och driva leverantörsprestanda genom hela livscykeln

Bidra med analyser och beslutsunderlag inom strategisk sourcing och make-or-buy

Vi söker dig som har

Minst 5-10 års erfarenhet av strategiskt inköp / strategic sourcing

Erfarenhet av att förhandla komplexa avtal och kontrakt

Förmåga att utforma avtal som stödjer kommersiella mål

Juridiskt och kommersiellt intresse samt relevant erfarenhet

Erfarenhet av att driva effektiva och långsiktiga leverantörsrelationer

Förmåga att fatta beslut även när all fakta inte är på plats

Starkt driv, resultatorienterat mindset och förmåga att skapa energi i team

Bakgrund från industriell eller teknikdriven verksamhet

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Ingenjörsexamen eller motsvarande utbildning

Erfarenhet av strategiskt inköp i teknisk miljö

Kunskap om managementsystem, Code of Conduct, IFS eller liknande

Praktisk informationArbetsort: StockholmOmfattning: Heltid 100%Arbetssätt: On-sitePeriod: 2026-02-16 till 2026-06-30
Resor förekommer, nationellt och internationellt Uppdraget kan förlängas
SäkerhetsprövningUppdraget kräver att du genomgår säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. För uppdrag som kräver säkerhetsklassning kan krav på medborgarskap förekomma.
Låter det här som rätt nästa steg? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
