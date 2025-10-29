Strategisk inköpare till teknikdrivet företag i Stockholm
2025-10-29
Vill du arbeta strategiskt med inköp och leverantörsutveckling i en teknikintensiv organisation? Vi söker nu en Strategisk inköpare till vår kunds inköpsorganisation i Stockholm.
Om rollen Du blir en del av ett kategoriteam som ansvarar för långsiktig utveckling av leverantörsstrategier inom elektronikkomponenter. Rollen innebär att arbeta nära både strategiskt och operativt inköp och bidra till kategorins utveckling genom affärsanalys, leverantörsstyrning och processförbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera kategorin och ta fram långsiktiga strategier i linje med koncernens mål
Utveckla och förvalta leverantörsrelationer samt stödja projekt med inköpskompetens
Identifiera trender, utvärdera leverantörer och driva förbättringsinitiativ
Representera inköp i produktutvecklingsprojekt och bidra med kommersiella beslutsunderlag
Genomföra riskanalyser och säkerställa leveransförmåga och affärskontinuitet
Din profil Vi söker dig med flera års erfarenhet som Strategisk inköpare eller Category Account Manager, gärna med kunskap inom elektronikkomponenter. Du har arbetat i teknikdrivna organisationer och trivs i en miljö där du får kombinera analys, affärsmässighet och samarbete. Som person är du självständig, kommunikativ och analytisk med god förmåga att skapa relationer och se helheten i leverantörskedjan. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid (100%) Start: 3 november 2025 Sista dag att ansöka är 3 november 2025
Denna tjänst kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regler. För vissa roller gäller krav på svenskt medborgarskap.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
