Strategisk inköpare till Saab Huskvarna
Skill Kompetenspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-03-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Jönköping
, Gnosjö
, Tranås
, Ödeshög
, Kinda
eller i hela Sverige
Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 23 000 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling.
Om rollen
Vi söker nu en erfaren strategisk/taktisk inköpare inom elektronik till Saab. I rollen får du en central position där du ansvarar för att utveckla och driva kategoriarbete, leverantörsstrategier samt säkerställa kostnadseffektiva och hållbara leveranskedjor.
Du arbetar både strategiskt och operativt med inköp och har ett nära samarbete med interna intressenter samt leverantörer globalt
Ansvarsområden
Du har ett helhetsansvar för tilldelade kategorier och leverantörer, där du driver:
• Kategori- och inköpsstrategier samt handlingsplaner
• Leverantörshantering (onboarding, utveckling, utvärdering)
• Förhandlingar, avtal och kommersiella villkor
• Uppföljning av kvalitet, leverans och kostnad
• Kostnadsanalyser, benchmarking och "should cost"-arbete
• Riskhantering, inklusive finansiella och geopolitiska risker
• Hållbarhetsarbete och uppföljning av leverantörskrav
• Arbete i affärssystem (IFS) samt leverantörsdata och struktur
Rollen innebär även ett ansvar för att säkerställa att inköp sker enligt gällande processer, lagar och standarder samt att leverantörer uppfyller dessa krav.Publiceringsdatum2026-03-17Profil
Du har en relevant teknisk utbildning samt minst 3 års erfarenhet av strategiskt/taktiskt inköp, gärna inom elektronik eller teknisk industri.
Som person är du analytisk, strukturerad och affärsdriven, med förmåga att ta ansvar och driva arbete framåt. Du bygger starka relationer och samarbetar effektivt med både interna och externa parter. Vidare har du god förståelse för inköpsstrategier, leverantörsmarknader och affärsmässiga förhandlingar.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska samt innehar B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av IFS, kostnadsanalys samt arbete med compliance och relevanta standarder (t.ex. ISO, REACH, exportkontroll)
Ansökningsförförande
Detta är initialt ett konsultuppdrag med chans till förlängning och anställning på Saab i framtiden.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklass inplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kevin Inal på kevin.inal@skill.se
på 036-3300911 alternativt Gentonis Gjikokaj på 036-188403, gentonis.gjikokaj@skill.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7402679-1898418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Oxtorgsgatan 3 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Skill Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9803081