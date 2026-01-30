Strategisk inköpare till PVI Ekenäs Mekaniska
2026-01-30
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Vill du arbeta strategiskt med inköp i ett bolag där din kompetens verkligen gör skillnad - och där samarbete, tillit och långsiktighet står i centrum? PVI Ekenäs Mekaniska är ett stabilt och lönsamt tillverkningsföretag med en stark position inom rörformning och innovativa lösningar för kunder inom automotive och industri.
Med tydliga tillväxtambitioner befinner sig bolaget i en spännande utvecklingsfas, där inköpsfunktionen spelar en nyckelroll för både lönsamhet och hållbar utveckling. Nu söker vi en strategisk inköpare som vill ta ett helhetsansvar för inköp och bidra till bolagets fortsatta resa. Nyfiken på att veta mer? Läs vidare nedan!
Vi erbjuder
Hos PVI Ekenäs mekaniska blir du en del av ett bolag med korta beslutsvägar, öppen dialog och stark laganda. Här finns ett genuint engagemang för kompetensutveckling och du ges goda möjligheter att påverka både din roll och hur inköpsarbetet utvecklas över tid. Hos oss värdesätter vi balans, hållbara arbetssätt och ett inkluderande arbetsklimat där olika perspektiv ses som en styrka. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till bättre beslut, starkare team och mer hållbara affärer.
Om rollen
Som strategisk inköpare hos oss får du en central och inflytelserik roll med helhetsansvar för bolagets inköp, motsvarande cirka 100 Mkr per år. Rollen är långsiktig och utvecklingsorienterad med fokus på analys, förhandling, leverantörsrelationer och kontinuerligt förbättringsarbete.
Du samarbetar nära kollegor inom sälj, produktion, kvalitet och ledning, samt bygger och utvecklar långsiktiga och professionella relationer med leverantörer, både nationellt och internationellt. Arbetet innefattar att följa råvaru- och valutautveckling, säkerställa konkurrenskraftiga priser, villkor samt bidra till välgrundade affärsbeslut. På sikt finns även möjlighet att ta plats i ledningsgruppen, vilket speglar inköpsfunktionens strategiska betydelse för företagets framtid. Rollen passar dig som trivs med ansvar men också värdesätter samarbete, dialog och gemensamma framgångar.
I rollen ingår även att följa upp leverantörernas prestationer samt att, i nära samarbete med kvalitetsavdelningen, genomföra leverantörsaudits. PVI Ekenäs Mekaniska är certifierat enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001, vilket ställer höga krav på struktur, kvalitet och regelefterlevnad - något du behöver känna dig trygg med och se som en naturlig del av affären. Du blir också delaktig i projektinköp kopplade till kundspecifika krav, särskilt inom automotive, där materialval, standarder och kostnadsbild är avgörande.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet av strategiskt inköpsarbete inom tillverkande industri. Du är analytisk och affärsorienterad, samtidigt som du är kommunikativ och relationsskapande. Du trivs i dialogen med både kollegor och leverantörer och har förmåga att förhandla på ett professionellt och respektfullt sätt.
Du har ett tekniskt intresse och en vilja att förstå produkter, material och processer. Du behöver inte kunna allt från början - viktigast är din nyfikenhet och din vilja att lära. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar, samtidigt som du värdesätter samarbete och gemensamma mål.
Om PVI Ekenäs mekaniska
Ekenäs mekaniska ingår i industrikoncernen PVI Industries med huvudkontor i Västerås. Ekenäs mekaniska grundades 1954 i Ekenässjön och är idag specialister på komponenttillverkning av rör och profiler i stål, rostfritt stål, aluminium och koppar. Kunderna finns främst inom automotive och industri.
Ekenäs mekaniska omsätter cirka 220 Mkr och har omkring 110 medarbetare, varav över 30 procent är kvinnor. Företagskulturen präglas av samarbete, kompetensutveckling och respekt för varandras erfarenheter och perspektiv. Vi arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utvecklas och ta plats.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
