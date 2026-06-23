Strategisk inköpare till lönsamt och expansivt bolag inom krossindustrin
Wikan Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Staffanstorp Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Staffanstorp
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Staffanstorp
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Scandinavian Crusher Partner AB (SCP) är ett expansivt och entreprenörsdrivet bolag med starka rötter inom bygg-, gruv- och krossindustrin. Med kunder som LKAB, Boliden, Skanska, NCC och Peab levererar vi maskiner, slit- och reservdelar som håller högteknisk standard och bidrar till effektiv produktion i tuffa miljöer. Vi har gått med vinst varje år sedan starten 2010 och har en stabil, långsiktig delägare i Spiltan Invest.
Just nu står vi inför ett stort kliv ut på den europeiska marknaden och fortsätter vår tillväxtresa i våra nya lokaler i Staffanstorp. För att framtidssäkra vår leveranskedja och vårt löfte om snabba leveranser, söker vi nu en affärsdriven och tekniskt intresserad Strategisk inköpare. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare hos oss får du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Vår affärsidé bygger på att erbjuda rätt delar i rätt tid för att minimera våra kunders driftstopp – detta ställer höga krav på en smart och effektiv försörjningskedja.
Du kommer att ansvara för hela inköpsprocessen, från att identifiera och utvärdera globala leverantörer till att förhandla och implementera långsiktiga samarbetsavtal. Du arbetar tätt ihop med vår ledning, vår säljorganisation och vårt lager för att säkerställa att vi har optimala lagernivåer, rätt kvalitet (inklusive ISO-krav) och marknadens bästa inköpspriser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och implementera en långsiktig inköpsstrategi för våra slit- och reservdelar, maskiner mm.
• Sourcing, utvärdering och kvalitetssäkring av nya och befintliga leverantörer, både i Europa och globalt.
• Förhandla priser, leveransvillkor och teckna leverantörsavtal.
• Kontinuerligt arbeta med kostnadsbesparingar och ledtidsoptimering utan att tumma på kvaliteten.
• Tätt samarbete med lagerchef och innesäljare för att synka prognoser med inköpsbehov (optimering av lagersaldo för att säkra vår 24-timmars leveransgaranti).
• Driva process- och förbättringsarbete inom inköp i vårt affärssystem (Pyramid).
• Omvärldsbevaka råvarupriser, fraktmarknad och valutafluktuationer som påverkar vår bransch.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har eftergymnasial utbildning inom inköp, Supply Chain Management, ekonomi eller teknik samt har erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, med fördel från tillverkande industri, tung industri, gruv- eller byggsektorn.
Du är en trygg förhandlare som drivs av att göra goda affärer och bygga starka relationer. Du har en god teknisk förståelse som gör att du snabbt kan sätta dig in i våra produkters specifikationer och kvalitetskrav för tuffa miljöer.
Du är van vid att arbeta i affärssystem (erfarenhet av Pyramid är starkt meriterande), har goda kunskaper i Excel samt talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du affärsmässig, analytisk och strukturerad. Du trivs i ett entreprenöriellt bolag med korta beslutsvägar där du förväntas ta ett stort eget ansvar. Du har en förmåga att se helheten i försörjningskedjan, från leverantörens fabrikshylla till vår slutkunds stenkross.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en ansvarsfull, bred och utvecklande tjänst i ett stabilt och familjärt bolag med högt i tak. Vi är idag ett tight team på ca 12 personer där din insats kommer att göra direkt, mätbar skillnad. Du får vara en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa. Vi har goda anställningsvillkor, obligatorisk arbetsglädje, friskvårdsbidrag och marknadsmässig lön, samt ett bonusprogram.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med en provanställning, hos SCP med tillträde snarast efter överenskommelse. Vi använder oss av löpande urval, så ansök redan idag! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 2 juli 2026.
För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
SCP Kontakt
Johanna Fondell 044-5906502 Jobbnummer
9974925