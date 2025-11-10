Strategisk inköpare till ledande industribolag
Tre Kronor rekrytering & Bemanning / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tre Kronor rekrytering & Bemanning i Göteborg
, Falköping
, Karlstad
, Linköping
, Karlskoga
eller i hela Sverige
I uppdrag av kund söker vi en strategisk inköpare till ett marknadsledande bolag inom industrisektorn.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Vår kund är en marknadsledande distributör av industriella komponenter och tjänster till den svenska och norska industrin. Bolaget har en tydlig mission om att tillsammans med sina intressenter bidra till en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Företaget har en omsättning på cirka 1,3 miljarder SEK och omkring 320 medarbetare. Bolaget är en del av en koncern noterad på Nasdaq Stockholm.Dina arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare får du en central roll i arbetet med att utveckla och implementera inköpsstrategier inom utvalda kategorier. Du ansvarar för planering och genomförande av förhandlingar, analys av inköpsflöden samt för att säkerställa att avtal och leverantörsrelationer är långsiktiga och hållbara.
Du kommer att ingå i en försörjningsorganisation som även omfattar logistik, avrop och sourcing. Huvuddelen av inköpen avser produkter och tjänster som säljs vidare till slutkund, men rollen omfattar även ansvar för indirekta inköp som stödjer verksamhetens drift och utveckling.
Tillsammans med kollegor inom försörjningsorganisationen, erbjudandeorganisationen och andra funktioner bidrar du till att förbättra rutiner, processer och strategier.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera inköpsstrategier inom tilldelade kategorier.
Leda och genomföra pris- och avtalsförhandlingar.
Utvärdera, följa upp och utveckla befintliga och nya leverantörer.
Planera och utföra leverantörsbedömningar samt förbättringsaktiviteter.
Analysera inköpsflöden och bidra till utveckling av processer och rutiner.
Säkerställa uppföljning av mål, prognoser och resultat.
Vara en förebild gentemot medarbetare, leverantörer och kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att driva projekt, har erfarenhet av förhandlingar och är van att arbeta med både strategiska och operativa inköpsfrågor.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik, inköp, logistik eller ekonomi - alternativt motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av inköp, affärsutveckling eller roller med omfattande leverantörskontakter.
Erfarenhet från industri, retail eller indirekta inköp.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
God systemvana och erfarenhet av affärssystem och analysverktyg.
Förmåga att planera, genomföra och följa upp arbetet på ett målinriktat sätt.
Meriterande är erfarenhet av industrikomponenter, underhållsprocesser samt arbete med hållbarhetsaspekter inom inköp exempelvis riskbedömning, miljöpåverkan och lagefterlevnad.Övrig information
Tjänsten innebär kontakter med leverantörer både i Sverige och internationellt. Placering är med fördel på huvudkontoret i Göteborg, men annan ort kan diskuteras för rätt kandidat. Resor förekommer.
Vår kund erbjuder en stabil och utvecklande arbetsmiljö med fokus på individens kompetensutveckling. Du får tillgång till omfattande utbildningar inom produktområden, försäljning och affärsmannaskap.
Bolaget värdesätter mångfald och ser fram emot att välkomna en ny kollega som kompletterar teamet med sin kompetens, erfarenhet och personlighet.
Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering specialister inom headhunting för teknik, industri- och fastighetsbranschen.
Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
och märk mejlet med "Strategisk inköpare - Göteborg". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Ansök via mejl.
E-post: Jobb@trekronorrekrytering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Strategisk inköpare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Kronor rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9598002