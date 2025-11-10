Strategisk inköpare till ledande industribolag
2025-11-10
I uppdrag av kund söker vi engagerade maskinoperatörer till produktionsenheter på Bjärehalvön med placering i Grevie.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Vår kund är ett marknadsledande och stabilt industriföretag med lång erfarenhet av att utveckla, producera, sälja och distribuera energieffektiva produkter och lösningar inom ventilation och inomhusklimat. Verksamheten präglas av hög kvalitet, kontinuerlig utveckling och investeringar i modern produktionsutrustning.
Om rollen
Som maskinoperatör blir du en viktig del av produktionen där du tillsammans med kollegor bidrar till en effektiv och kvalitetsinriktad tillverkning. Arbetet erbjuder stor variation, med allt från helautomatiserad produktion till framställning av specialprodukter.
Företaget satsar på långsiktig utveckling och ser gärna att du vill växa inom verksamheten exempelvis inom teknik, logistik eller ledarskap.Profil
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom ett praktiskt eller tekniskt program, exempelvis industriprogrammet, och/eller tidigare erfarenhet från tillverkningsindustri. Du är tekniskt intresserad, noggrann och har en vilja att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att trivas i rollen är du ansvarstagande, strukturerad och har en positiv inställning till både kollegor och arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en arbetsmiljö präglad av ordning och kvalitet.
Krav och meriter:
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller industriell inriktning.
Erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustri.
God datorvana samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Truckkort är meriterande.
Vi erbjuder
Visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
En roll i ett marknadsledande och ekonomiskt stabilt företag.
Goda utvecklingsmöjligheter genom internrekrytering och kompetensutveckling.
Konkurrenskraftig lön med möjlighet till löneutveckling.
Ljusa, moderna och välordnade produktionslokaler på vackra Bjärehalvön.
Flera möjliga arbetstider: dagtid, 2-skift eller nattskift.
Fria arbetskläder med tvätt, fri frukt och kaffe, subventionerad lunch, fri parkering, friskvårdsbidrag samt kollektivavtal.
Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering specialister inom headhunting för teknik, industri och fastighetsbranschen.
Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Ansök via mejl.
