Strategisk inköpare till långt uppdrag
Kontorsbemanning Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-08-14
Till ett stort internationellt företag söker vi nu en positiv och driven inköpare till ett längre uppdrag som varar i minst ca 15 månader.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi letar efter en strategisk inköpare som kommer driva tvärfunktionellt och strategiskt inköpsarbete i samarbete med företagets olika avdelningar och intressenter. Som inköpare har du ett övergripande ansvar för att planera och styra varuflödet; du är länken mellan beställarens behov och leverantörernas kompetens. Du kommer ansvara för hela inköpsprocessen från framtagning av förfrågningsunderlag och avtal, utvärdering av anbud, förhandling med leverantörer samt kontraktsförvaltning. Dina arbetsuppgifter
• Följa upp sena leveranser samt klagomål
• Analysera och vidta åtgärder vid felaktigheter som rör inköp och fakturo
• Driva och utveckla inköpsprocessen
• Kategoristyrningsarbete
• Förhandla samt fastställa priser och villkor med leverantörer
• Bedöma och utvärdera prestation hos leverantörerna.
• Säkerställa att avtal och inköpsrutiner efterlevsKvalifikationer
• Högskoleutbildning eller yrkesutbildning inom inköp, supply chain, ekonomi, teknik.
• Vi ser gärna att du minst har 2-3 års erfarenhet av en inköpsroll
• Goda kunskaper från olika affärssystem är meriterande
• Kan arbeta i Excel obehindrat
• Kommunicerar flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Om dig:
Vi söker dig som är en anpassningsbar och flexibel lagspelare. Det innebär att du är ödmjuk och villig att ta uppgifter från andra funktioner när det behövs. Vi ser gärna att du är noggrann, strukturerad, självgående och trivs att arbeta i ett högt tempo med flera ärenden i samtidigt. Du har en god kommunikations- och förhandlingsförmåga när du har kontakt med kunder och leverantörer.
Intervju och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan omgående! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
