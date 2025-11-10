Strategisk Inköpare till kommunalt energibolag i Helsingborg
2025-11-10
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom upphandling och strategisk inköp till ett kommunalt energibolag i Helsingborg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2027-05-28, med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.
Om uppdraget
Vår kund driver ett av Sveriges mest ambitiösa klimatinitiativ - ett fullskaligt CCS-program (Carbon Capture and Storage) som ska möjliggöra infångning, transport och lagring av koldioxid. Programmet befinner sig i en avgörande fas där flera centrala upphandlingar ska genomföras, bl.a. av komplexa transport- och logistiktjänster med.
Som konsult kommer du att leda och genomföra en komplex upphandling av transportlösningar som kombinerar tåg- och lastbilstransporter, med både svenska och internationella leverantörer. Uppdraget omfattar hela processen - från strategi och kravställning till förhandling och avtalsskrivning.
Du kommer att säkerställa en affärsmässig, juridisk och operativt hållbar upphandling i en reglerad miljö, med särskilt fokus på riskhantering, kontraktsjuridik och hållbarhetsaspekter.
Konsulten kommer att ansvara för framtagningen av upphandlingsdokumenten inkl. faktisk kravställning, utvärderingsmodell och upprättande av avtalsvillkor.
Exempel på arbetsuppgifter
• Framtagning av upphandlingsdokument och kravspecifikationer (tjänst, vara, konsult).
• Upprättande av utvärderingsmodell och avtalsvillkor, inklusive risk- och ansvarsfördelning.
• Riskidentifiering och rådgivning- från marknadsförutsättningar till leveranssäkerhet, miljökrav upphandlingsrättsligt och juridiska fallgropar.
• Kontraktsrisker och incitamentsstrukturer - utforma avtal med rätt balans mellan risk och styrning.
• Förhandlingar med både svenska och internationella leverantörer.
• Upphandling på engelska, inklusive dokumentation och avtal.
• Beslutsunderlag till styrgrupp eller ledning med tydliga risk- och konsekvensbedömningar.
• Samverkan med teknik, juridik, hållbarhet och projektledning för att integrera kommersiella och tekniska krav.
Start: 2025-12-01 Slut: 2027-05-28 Omfattning: 500 timmar, Konsultens insats kommer att variera i omfattning beroende på upphandlingens aktuella fas, med ökat engagemang vid nyckelmoment som kravställning, utvärdering och förhandling. Placering: Uppdraget kommer att kräva viss tid på plats hos kunden under vissa delar av uppdraget, vid ev. förhandling kan detta komma att behöva utökas. I övrigt kan konsulten arbeta på distans enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
• Minst 7 års erfarenhet av att leda komplexa upphandlingar med många intressenter
• Gedigen erfarenhet av offentlig upphandling (LOU/F) eller motsvarande reglerade miljöer.
• Erfarenhet av strategiskt inköpsarbete - att formulera och driva upphandlingsstrategier, analysera marknader och ta fram affärsmässiga rekommendationer.
• Erfarenhet av internationella upphandlingar och förhandlingar på engelska.
• God förståelse för riskhantering och kontraktsjuridik.
• Förmåga att omsätta komplexa tekniska behov till tydliga kommersiella krav.
• Vana att arbeta självständigt, men i nära samspel med interna uppdragsgivare.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
• Erfarenhet av upphandlingar inom energi-, transport- eller infrastruktursektorn.
• Erfarenhet av EU-finansierade eller innovationsinriktade projekt.
• Erfarenhet att agera strategiskt bollplank till inköpschef eller projektledning.
• Erfarenhet av att genomföra upphandlingar inom områden där det saknas etablerade mallar eller tidigare genomförda upphandlingar att utgå ifrån
Önskade personliga egenskaper:
• Strukturerad och analytisk, med förmåga att hantera många rörliga delar.
• Kommunikativ och förtroendeingivande - både mot interna och externa parter.
• Strategiskt tänkande, men samtidigt praktiskt lagd och handlingskraftig.
• Lyhörd och samarbetsorienterad - trivs i en tvärfunktionell miljö.
• Hög integritet och omdöme - följer regelverk och etik även under press.
• Proaktiv och initiativrik - bidrar med egna idéer och lösningarSå ansöker du
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum
Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
