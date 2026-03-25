Strategisk inköpare till Komatsu Forest i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2026-03-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Vill du vara med och skapa inköpsstrategier som gör skillnad?
Komatsu Forest är en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner med cirka 1 780 medarbetare globalt. På deras huvudkontor i Umeå utvecklar de hållbara och innovativa lösningar för ett effektivare skogsbruk som värnar om människor, verksamheter och miljö.
Just nu söker de dig som vill jobba med affärsstödjande inköp & verksamhetskritiska tjänster på en strategisk nivå. I rollen som strategisk inköpare blir du en viktig partner till verksamheten och bidrar till kostnadseffektivitet, innovation och hållbara lösningar. Här får du möjlighet att påverka, driva förändring och skapa långsiktiga affärsrelationer i en dynamisk miljö där din kompetens gör skillnad.
Företaget erbjuder
Här får du möjlighet att arbeta i en nyckelroll med stor möjlighet att bidra till organisationens långsiktiga framgång och möjlighet att utveckla Komatsu Forests inköpsarbete. De erbjuder även en arbetsplats där får utrymme att utvecklas och vara med på en spännande resa mot en mer hållbar framtid.
Hos Komatsu Forest blir du en del av ett internationellt företag med stark lokal förankring och en kultur som präglas av innovation, samarbete och engagemang. Tillsammans med dina kollegor är du med och bidrar till en värld som är hållbar, inkluderande och tar socialt ansvar.
Tjänsten är placerad i Umeå på heltid och tillsvidare.Arbetsuppgifter
I rollen får du ett brett och utvecklande ansvar där du:
• Driver och utvecklar inköpsstrategier inom affärsstödjande områden som t ex IT- och telekomtjänster, konsulttjänster, fastighetstjänster och andra tjänstekategorier.
• Arbetar med leverantörsanalys, upphandlingar, förhandlingar och avtal - med fokus på långsiktiga relationer och hållbara lösningar.
• Identifierar kostnadsbesparingar och förbättringsmöjligheter som skapar värde för verksamheten.
• Samarbetar nära interna intressenter och säkerställer att inköpen håller hög kvalitet och möter organisationens behov.Profil
Vi söker dig som trivs i en roll med både strategiskt och operativt ansvar. För att lyckas ser vi gärna att du:
• Har flera års erfarenhet av strategiskt inköp, förhandling och gärna kategoristyrning.
• Har utbildning inom ekonomi, teknik, logistik eller motsvarande.
• Är analytisk, kommunikativ och bekväm med att hantera olika intressenter.
• Trivs i en utvecklingsinriktad miljö där förändring ses som en möjlighet.
• Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av upphandling inom fastighetstjänster, maskininvesteringar eller IT-system. Kunskap i Infor XA, Rillion eller PowerBI är också ett plus.Så ansöker du
Låter det här intressant för dig? Vi arbetar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men senast 16 april 2026.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andreas Christiansen på telefon: 0733-51 27 57 eller via e-post andreas.christiansen@clwork.se
.
Om rekryteringsprocessen.
För att säkerställa att både du och Komatsu Forest får en så rättvis, trygg och matchande process som möjligt arbetar vi på Clockwork med en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsmetod. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma grunder och utifrån de kompetenser som är viktigast för rollen.
Våra steg i rekryteringsprocessen:
Intervju hos Clockwork
Om din profil matchar rollens krav kommer vi först att bjuda in dig till en intervju. Under intervjun får du berätta mer om dig själv, din motivation, dina erfarenheter och personliga kompetenser som är relevanta. Vi använder strukturerade frågor för att ge alla som kallas till intervju en rättvis och likvärdig bedömning.
Intervju hos kunden
Om du blir utvald att gå vidare får du träffa rekryterande chef för en fördjupad intervju och möjlighet att ställa ytterligare frågor och se hur arbetsmiljön är.
Tester
Eventuellt kan det bli aktuellt att vi vill göra personlighetstester och kapacitetstester på de mest intressanta kandidaterna som ett led i en rättvis bedömning.
Referenstagning
Går du vidare i processen kommer vi be dig lämna kontaktuppgifter till referenser som kan berätta mer om dina styrkor och hur du fungerar i arbetsrollen. Vi kontaktar aldrig referenser utan ditt godkännande.
Bakgrundskontroller
För vissa tjänster genomför vi även enklare bakgrundskontroller som ett sista steg, vilket görs på ett transparent och respektfullt sätt och du informeras alltid innan detta sker.
Vårt mål är att du ska känna dig väl bemött, informerad och trygg genom hela processen. Vi strävar efter att alla sökande ska få en positiv upplevelse oavsett om du går vidare eller inte.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Komatsu Forest Kontakt
Andreas Christiansen andreas.christiansen@clwork.se 0733-51 27 46
9819640