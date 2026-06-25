Strategisk inköpare till internationellt företag i Göteborg
Shark Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-25
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Är du inköpare med några års erfarenhet och vill ta nästa steg i en bred sourcing- och kategoriroll i en internationell inköpsmiljö? Då kan det vara dig vi söker!
Om uppdraget
Du säkrar leverans och driver kostnadseffektivitet och mervärde i dina sourcingprogram. Du arbetar utifrån commodity- och kategoriplaner, har en tydlig bild av både affärens behov och leverantörsmarknaden, och tar ett helhetsansvar för totalkostnaden inom din kategori.
I rollen
Driver kostnadsbesparingar, kassaflöde och värdeskapande förbättringar utifrån ett totalkostnadsperspektiv.
Förankrar och genomför commodity- och kategoriplaner: identifierar och leder nyckelprogram för att nå besparingsmål och formar leverantörsportföljen utifrån marknad och behov.
Leder kommersiella och avtalsmässiga förhandlingar med leverantörer inom ditt område.
Förbereder och genomför RFI och RFQ tillsammans med interna intressenter.
Gör marknads-, leverantörs- och spendanalys som grund för strategisk sourcing.
Vem vi söker
Akademisk examen eller motsvarande yrkeserfarenhet inom relevant område.
3 till 5 års relevant erfarenhet av inköp eller sourcing.
Dokumenterad vana vid kommersiell och avtalsmässig förhandling.
Erfarenhet av att arbeta med flera leverantörer parallellt (multi sourcing).
Flytande engelska i tal och skrift, som är arbetsspråk i rollen.
Vi tror att du
Har hög integritet och är professionell i din yrkesroll.
Är affärs- och resultatdriven.
Är en stark kommunikatör med god samarbetsförmåga.
Har eget driv och en positiv inställning.
Har erfarenhet från tillverknings- eller fordonsindustrin
Praktiskt
Omfattning: Heltid, 100 % på plats i Göteborg.
Längd: 12 månader, start i september
Ansök
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7974447-2072186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9979925