Strategisk inköpare till inköp Sörmland och Västmanland
2025-11-04
Oxelösund
Trosa
Gnesta
Flen
Inköp Sörmland Västmanland
Vill du göra skillnad i en organisation där inköp påverkar hela samhällsnyttan - och samtidigt leda några av våra mest affärskritiska upphandlingar? Vi söker nu en strategisk inköpare inom medicinteknik/IT-området. Hos oss blir du en del av ett modernt kategoristyrt inköpsteam där du får arbeta med inköpsprocesser för verksamheter i Region Sörmland och Region Västmanland.
Som strategisk inköpare kommer du att arbeta i en modern inköpsorganisation där du förväntas ta ett tydligt ansvar. Rollen innebär att du projektleder hela upphandlingsprocessen, från behovsanalys till implementering och avtalsuppföljning. I arbetsuppgifterna ingår avtalsuppföljning och att bygga affärsmässig dialog med leverantörer och interna beställare. Utifrån våra gemensamma mål tillhandahåller du en affärsmässig och resurseffektiv inköpsprocess och är en kunskapsresurs i frågor som rör upphandlingsjuridik, affärsstrategi och intressenthantering.
I rollen förväntas du hantera varierade arbetsuppgifter, både strategiska och mer administrativa delar. Utifrån din tidigare erfarenhet och egna önskemål finns möjlighet att utveckla tjänstens innehåll, detta för att vi vill att du ska trivas och utvecklas på bästa sätt hos oss.Som strategisk inköpare tillhör du upphandlingsenheten som är en av tre enheter inom inköpsverksamheten och består av omkring 20 inköpare, investeringssamordnare och avtalscontroller. I denna roll kommer du även ingå i ett kategoristyrt inköpsteam tillsammans med andra roller som exempelvis operativ inköpare, taktisk inköpare och kategoriledare.
Om arbetsplatsen
Inköp är en gemensam central funktion för både Region Sörmland och Region Västmanland. Det innebär att vi ansvarar för regionernas upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader till en upphandlingsbar spend på cirka 9 miljarder SEK per år.
Inköpsverksamheten är en resurs i form av affärsstöd i alla typer av inköpsfrågor. Vi har också det övergripande ansvaret för e-handel i Region Sörmland. Vår placering är i Region Sörmland och Region Västmanland. Vi arbetar kategoristyrt vilket innebär att vi grupperar våra inköp utifrån leverantörsmarknaden för att uppnå största möjliga nytta. Tillsammans arbetar vi med att utveckla inköpsverksamheten genom en effektiv resursanvändning för att stödja regionernas verksamheter till en ekonomi i balans. Inköpsverksamheten arbetar tillsammans i 4 kategoribaserade inköpsteam. Inköpsverksamheten består idag av 42 medarbetare med stor kunskap och engagemang för hela inköpsprocessen. Du välkomnas till en arbetsplats som uppmuntrar till omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder dig
Att som nyanställd få ta del av vårt introduktionsprogram i syfte att du så snart som möjligt ska känna dig som en del av vårt inköpsteam
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
Friskvårdsbidrag 5000kr/år.
Läs även mer vad Region Sörmland erbjuder dig som medarbetare: Våra förmåner - Region Sörmland
Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola inom ekonomi, IT, juridik, teknik, hälso- och sjukvård alternativt eftergymnasial utbildning t.ex. YH, universitetskurser eller andra kurser tillsammans med erfarenhet av arbete inom området. Det är meriterande med högskoleutbildning inom IT, juridik eller medicinteknik. Med fördel har du erfarenhet av arbete inom inköp och upphandlingsområdet och medverkan i upphandlingsarbete/projekt inom IT, medicinteknik med tillämpning av LOU/LUF inom offentlig verksamhet. Har du självständigt genomfört upphandlingar eller på annat sätt arbetat inom inköp och upphandlingsområdet med tillämpning av LOU/LUF är det meriterande, likväl som erfarenhet marknadsanalys- och affärsstrategiarbete vid inköp. Vi ställer krav på goda kunskaper i svenska språket där du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Har du även förståelse för och kan uttrycka dig väl tal och skrift i engelska språket är det meriterande.
Vi ställer höga krav på personliga egenskaper och söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmåga att tänka långsiktigt och driva ditt eget arbete framåt på ett effektivt sätt. Du har lätt för att skapa struktur och förmåga att prioritera och fokusera på rätt saker när du har flera uppgifter och samarbeten att hantera samtidigt. I rollen behöver du förstå och tillämpa såväl affärsmässiga som juridiska principer och ha ett strategiskt perspektiv. Vid utmaningar i arbetet visar du på uthållighet och motivation med fokus på resultat. I dina projekt samarbetar du inom inköpsenheten samt med övriga medarbetare inom både Region Sörmland och Region Västmanland. Det ställer höga krav på din samarbetsförmåga och att du som person bidrar till en positiv arbetskultur samt har förmåga att kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid. Möjliga placeringsorter är Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås. Tillträde och placeringsort enligt överenskommelse.
Eftersom du stödjer verksamheter i både Sörmland och Västmanland kan resor i arbetet bli aktuellt. Vi erbjuder halvtidsarbete på distans.
