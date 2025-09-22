Strategisk Inköpare till industrikund i Ludvika
2025-09-22
Vill du vara med och forma framtidens inköp i en dynamisk och innovativ miljö?
Jefferson Wells söker nu en erfaren Strategisk Inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra största industrikunder i Ludvika. Du kommer att spela en nyckelroll i att utveckla och effektivisera inköpsstrategier för både direkt och indirekt material.
Om uppdraget
Som konsult hos Jefferson Wells får du möjlighet att bidra med din expertis i en organisation där inköp är en strategisk funktion. Du kommer att arbeta nära leverantörer och interna avdelningar såsom design, produktion, försäljning och operativt inköp. Uppdraget innebär att driva sourcinginitiativ, förhandla avtal och säkerställa att rätt produkter och tjänster finns på plats - till rätt pris, med rätt kvalitet och i rätt tid.
Plats: Ludvika, Dalarnas län
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragets längd: 6-12 månader med möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
* Utveckla och underhålla leverantörsbasen med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet
* Definiera och genomföra sourcingstrategier i samarbete med regional Category Manager
* Genomföra leverantörsutvärderingar och driva förbättringsprojekt
* Förhandla avtal, prislistor och inköpsvillkor enligt företagets riktlinjer
* Identifiera och kvalificera nya leverantörer tillsammans med kvalitets- och ingenjörsteam
* Genomföra benchmarkstudier och driva kostnadsbesparande initiativ
* Optimera inköpsprocesser i SAP S4, hantera leverantörsdata i SAP MDG och dokumentera nyckelprocesser i AdonisProfil
Vi söker dig som har:
* Minst 5 års erfarenhet av strategiskt inköp och sourcing
* God förhandlingsvana och affärsmannaskap
* Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer
* Kunskap i SAP S4 och SAP MDG är starkt meriterande
* Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar eller CV via e-post. Detta för att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte, skicka in din ansökan redan idag via Jefferson Wells officiella ansökningsportal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
